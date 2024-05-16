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Formula 1 Emilia Romagna GP

Piastri: "Düzenli galibiyetlerinin artık mümkün olduğunu düşünmek 'saflık' olur"

Oscar Piastri McLaren'in şu anda düzenli galibiyet mücadelesinde yer alamayacağını; ancak buna gittikçe yaklaştıklarını söyledi.

Alex Kalinauckas
Lando Norris, McLaren F1 Team, 1st position, Zak Brown, CEO, McLaren Racing,rea Stella, Team Principal, McLaren F1 Team, the McLaren team celebrate victory

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Norris, McLaren'ın büyük ölçüde gelişmesinin ardından 2024 Miami Grand Prix'sinde ilk Formula 1 galibiyetini elde etti. 

Bu hafta sonu Imola GP'si öncesi basın toplantısında konuşan Norris, mevcut takım sıralamasında McLaren'in üçüncü olduğunu söyledi.

Kendisine bunun adil bir değerlendirme olup olmadığı sorulduğunda Piastri şu yanıtı verdi: "Bunu bilmek çok zor."

"Çin ve Miami'ye biraz daha fazla mücadele edeceğimizi düşünerek gittik ve muhtemelen en rekabetçi hafta sonlarımız oldular."

"Bence Imola'da zor olacak. Ferrari'nin bu hafta sonu bazı geliştirmeleri var. Red Bull'un ne yapacağını bilmiyorum ama herkes araçlarını sürekli daha iyi hale getiriyor."

"Bence bir hafta sonu kazandıktan sonra her hafta sonu kazanabileceğimizi düşünmek saflık olur. Ama bence buna kesinlikle yaklaşıyoruz."

"Sezon ilerledikçe daha fazla şey öğreniyoruz ve bu da bize çok yardımcı oluyor."

Oscar Piastri, McLaren F1 Team, in the garage

Oscar Piastri, McLaren F1 Takımı, garajda

Fotoğraf tarafından: Alexander Trienitz

Norris de McLaren'in düzenli olarak kazanmak için hâlâ yapması gereken işler olduğunu düşünüyor; bu yıl Carlos Sainz'in kazandığı Avustralya, Verstappen'in Çin'deki zaferi ve ardından Miami yarışları gibi yarışlarda lastiklerdeki zorlu mücadele, farklı sonuçların ortaya çıkmasına neden oldu.

Lastik mücadelesinin daha kolay olduğu Bahreyn, Cidde ve Japonya gibi yarışlarda ise Red Bull, Ferrari'nin önünde yer aldı.

Norris, "Tabii ki ilerleme kaydediyor ve şampiyonluk yarışında olmayı umuyoruz."

"Ancak bunu tutarlı bir şekilde yapmanın bambaşka bir durum olduğunu biliyorum. Bu da son birkaç yıldır yapmadığımız, yani benim yapmadığım bir şey."

"Kendime ne aşırı güveniyorum ne de az güveniyorum. Nerede olduğumuzu kabul etme konusunda iyi bir dengede olduğumu hissediyorum ve hâlâ şu anda en iyi üçüncü takım olduğumuzu düşünüyorum. Ancak burada iyi bir hafta sonu daha geçirirsek bu değişebilir."

"Takımın gidişatına ve griddeki diğer tüm takımlardan daha iyi olan gelişim hızımıza bakarak, önümüzdeki yıl galibiyet için çok daha fazla mücadele edebileceğimizden eminim."

"Büyük resme baktığımızda, umarım şampiyonluk için mücadele ederiz." dedi.

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