Piastri: "Duvara temas edince seansın bittiğini düşündüm"

Oscar Piastri, sıralama turlarında en hızlı tur denemesi yaparken duvara temas etti ve az daha kaza yapıyordu.

Fakat yola devam eden genç sürücü, seansı beşinci sırada tamamlamayı başardı.

Piastri seans sonrası şöyle konuştu: "Açık konuşmak gerekirse bugün elde edilebilecek maksimum sonucu aldık."

"Önümdeki araçlarla aramızdaki farka baktığımda, turun muhtemelen biraz daha hızlı olabileceğini varsayabilirim. Fakat daha üst pozisyonlara çıkmak pek de mümkün değildi."

"Hafta sonunun başlangıcı ideal olmasa da sonuçtan oldukça memnunum çünkü sıralamanın ilk bölümü de dahil olmak üzere birkaç kez duvara sürttüm. Pek hoş bir an değildi ama araç hasar görmedi."

"Aracın arka kısmını kontrol altında tutamadım ve duvara çarpınca sıralama turlarının benim için bittiğini düşündüm."

"Yine de aracın davranışı Bahreyn'e kıyasla daha iyi. Daha doğru bir dengeye sahip fakat ön bölümün hâlâ çok gerisindeyiz."

"Bu yüzden aracı geliştirmek için çabalamaya devam etmemiz gerekiyor."

Piastri yarışla ilgili de şöyle dedi: "Yarınki yarışın tek pit stop ile gerçekleşeceğini düşünüyorum."

"Kimin hangi taktiği seçeceğini görmek ilginç olacak fakat Red Bull ve Ferrari'nin bizden daha hızlı olduğunu düşünüyorum."

"Fernando Alonso'nun Aston Martin'inin önüne geçip geçemeyeceğimizi ise zaman gösterecek."

"Mercedes'in de bizimle hemen hemen aynı hızda olmasını bekliyorum..."