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Formula 1 Kanada GP

Piastri, DRS ile karışık ilişkisine veda ediyor

McLaren pilotu Oscar Piastri, Formula 1'in DRS’nin 2026'da kaldıracağını açıklamasının ardından “Elveda eski dostum, DRS” dedi.

Neva Ünsaldı
Oscar Piastri, McLaren F1 Team, 2nd position, waves from the podium

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Oscar Piastri, 2011'den beri Formula 1'de ve aynı zamanda Formula 3 ve Formula 2'de kullanılan Drag Reduction System (DRS) ile karmaşık bir ilişki yaşamış durumda.

Piastri, 2020’de DRS’le aralarındaki ilişkinin kendisine “karışık sinyaller” gönderdiğini ve ardından “ilişkilerine ara verdiğini” açıklamasından sonra DRS’le olan ilişkilerinin “düzeldiğini” söylemişti.

Ancak DRS ile ilişkisi tekrar bozulan Piastri bu konuda şöyle bir tweet paylaşmıştı:

“Görüyorum ki DRS, arabamın geri kalanına çalışmayı bırakmasını söyledi. Pis hareket DRS, pis hareket.”

Rear of the car of Oscar Piastri, McLaren MCL38

Rear of the car of Oscar Piastri, McLaren MCL38

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

 Piastri’nin DRS ile ilişkisi, 2023'te McLaren ile Formula 1'e katıldığında iyileşse de hala yaşadığı sorunlar vardı ve  bunların çoğu DRS trenlerinden kaynaklanıyordu.

Formula 1'in 2026 itibariyle DRS'in yerini başka bir güç artırma sistemine bırakacağını açıklamasının ardından, DRS’in Avustralyalı pilot ile ilişkisi sona eriyor.

Piastri, F1'in X'teki gönderisine şu şekilde yanıt verdi:

“Elveda eski dostum, DRS.”

2026'dan itibaren, Formula 1 sadece yeni motorlara sahip olmayacak, aynı zamanda sporda daha hafif ve daha küçük arabaları tanıtılmasıyla gridde yeni arabalar olacak.

McLaren pilotuna, Red Bull’a rakipleri tarafından yaklaşıldığı bir dönemde yeni düzenlemelerin daha büyük farklar yaratacağından endişe duyup duymadığı sorulduğunda şu şekilde yanıt verdi:

“Bence düzenlemeler her değiştiğinde, oldukça büyük farklara yol açtı, özellikle motorlar konusunda. Bu son kez 2014’te yaşanmıştı ve gerçekten uzun bir hakimiyet döneminin başlamıştı.”

“Bence bu düzenlemelerle bile, Red Bull’a hafta hafta yetişmeye yeni başladık.”

“Bence toplum nezdinde teknolojinin ve yeniliğin ön saflarında yer alma konusunda önemli bir konumumuz var ve bence bu, bazı açılardan her zaman F1’in konusu olmuştur.”

Basın Toplantısı, Oscar Piastri, McLaren F1 Takımı

Basın Toplantısı, Oscar Piastri, McLaren F1 Takımı

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

“Ve sanırım, bazen bu görevin yarışa mâl olduğunu söyleyebilirsiniz ki bu da her zaman üzücüdür.”

“Hem aero düzenlemeleri hem de özellikle motor düzenlemeleri nedeniyle takımların 2026'da biraz daha ayrışmasına şaşırmam. Takımların arasındaki farkların şu an olduğundan daha açık olma ihtimali çok yüksek.”

“Ama bekleyip göreceğiz.”

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