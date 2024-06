Piastri, DRS ile karışık ilişkisine veda ediyor

Oscar Piastri, 2011'den beri Formula 1'de ve aynı zamanda Formula 3 ve Formula 2'de kullanılan Drag Reduction System (DRS) ile karmaşık bir ilişki yaşamış durumda.

Piastri, 2020’de DRS’le aralarındaki ilişkinin kendisine “karışık sinyaller” gönderdiğini ve ardından “ilişkilerine ara verdiğini” açıklamasından sonra DRS’le olan ilişkilerinin “düzeldiğini” söylemişti.

Ancak DRS ile ilişkisi tekrar bozulan Piastri bu konuda şöyle bir tweet paylaşmıştı:

“Görüyorum ki DRS, arabamın geri kalanına çalışmayı bırakmasını söyledi. Pis hareket DRS, pis hareket.”

Rear of the car of Oscar Piastri, McLaren MCL38

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images