Piastri: "Geleneksel pistlerde ceza riski daha fazla oluyor"

Şu ana kadarki yedi yarışın beşi Suudi Arabistan, Avustralya, Azerbaycan, Miami ve Monako'daki sokak pistlerinde gerçekleşti ve McLaren pilotu Piastri, çaylak sezonuna zorlu bir başlangıç yaptı.

Diğer bir çaylak olan Nyck de Vries de bu pistlerde zorlandı ancak Barselona'nın daha geleneksel ve tanıdık ortamında formunda bir yükseliş gösterdi.

Piastri, daha 'geleneksel' olarak adlandırılan bu pistlerde daha fazla risk bulunduğunu düşünüyor.

RacingNews365.com'e konuşan Piastri, "Bu tarz pistlerde araca zarar verme olasılığınız daha düşük, ancak pist limitleri sebebiyle tur zamanı cezası alma riskiniz sokak pistlerinden daha yüksek çünkü herkes çok fazla tur atıyor."

"Aracı çok fazla zorlamadan limiti bulabiliyorsunuz, bu yüzden herkes maksimuma ulaşmaya çalışıyor."

"Bu açıdan bakıldığında, bu farklı bir risk. İspanya'da, özellikle sıralama turlarında, Monako'ya kıyasla kendimi biraz daha rahat hissettim."

"Son birkaç hafta sonu, sıralama turları benim için daha iyiydi; bu yüzden hafta sonu biraz daha erken hızlanmak için çalışmak istiyorum."

"Kanada'da yeni bir piste çıkmayı dört gözle bekliyorum, orası da zorlu bir pist ve yeni bir pisti öğrenmek eğlenceli olacak."

"Açıkçası pisti öğrenmem gerektiği için şu anda farklı bir zihniyetteyim. Kanada duvarların çok kadar yakın olduğu, temelde bir sokak pisti. Bu yüzden belki de bunu biraz dikkate almam gerekiyor."