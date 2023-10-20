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Piastri: "COTA McLaren'a uymuyor"

Oscar Piastri, McLaren Formula 1 takımının bu hafta sonu yapılacak ABD GP'sinde, Japonya ve Katar'a kıyasla daha fazla zorlanmasını bekliyor.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Oscar Piastri, McLaren

Her iki McLaren pilotu da Suzuka ve Losail'de podyuma çıkarken, Piastri son yarışta pole pozisyonunu aldı ve sprint yarışını kazandı.


Ancak geçen yılın başlarında COTA'da Alpine ile sürüş yapan Piastri, tümsekler ve yavaş virajlardan ötürü Austin'in MCL60'ın lehine olmayacağına inanıyor.


Avustralyalı pilot, "Bu benim ikinci seferim, buraya daha önce de gelmiştim ama yarışmamıştım."

"Bu gerçekten harika bir pist. Pek çok farklı viraj tipi var, çok fazla yükseklik değişimi var, bu da harika."


"Fakat ne kadar rekabetçi olabileceğimizi göreceğiz. Son birkaç hafta sonu kadar iyi olacağını sanmıyorum fakat umarım hâlâ bu mücadelenin içinde oluruz." dedi.

Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Oscar Piastri, McLaren


Piastri, Red Bull'un doğrudan rakipleri olmasını da pek beklemiyor.


"Son yarışlar kadar hızlı olmayacağımızı söylesem de, aslında Ferrari ve Mercedes ile mücadele edebilmemizi umuyorum."


"Mercedes'in buraya bazı güncellemeler getirdiğini biliyoruz. Bu yüzden performanslarının nasıl olacağını göreceğiz. Mercedes Katar'da çok hızlı olsa da, muhtemelen Red Bull'dan sonra ikinci en hızlı takım bizdik."


"Bu hafta sonu ise durumun böyle olacağını sanmıyorum, ya da olsak bile Ferrari ve Mercedes ile çok daha yakın olacağız."


Pistin McLaren için neden iyi olmayacağını düşündüğünü açıklarken şunları söyledi: "Katar çok düzgün bir pistti ama aynı zamanda çok sayıda hızlı viraja sahipti. Gerçekten hiç yavaş viraj yoktu, bu da bizim için iyi bir haberdi."


"Buradaki tümseklerin bize yardım edeceğini düşünmüyorum. Aslında kimseye yardım etmeyecek! Fakat bu konuda biraz daha fazla sıkıntı çekebileceğimizi düşünüyorum.

"Ayrıca, burada özellikle Katar'a ve hatta Japonya'ya kıyasla çok daha fazla yavaş viraj var."

"Bence bu da yardımcı olmayacak. Bu iki faktörün kesinlikle etkisi var."

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