Piastri: "Çok stresli bir yarıştı"
Katar GP sprint yarışında zafere uzanan çaylak pilot Oscar Piastri, "çok stresli geçen" bu yarışı gayet iyi yönettiklerini söylüyor.
Piastri için kariyerinin en iyi Cumartesi gününü geride bıraktı diyebiliriz. İlk olarak Sprint Shootout seansında en hızlı isim olan çaylak pilot, sprint yarışına ilk sıradan başlamaya hak kazanmıştı.
Sprint yarışına ilk sıradan başlayan Piastri, orta hamurla start almasına rağmen güçlü bir startla ilk virajı lider dönmüştü.
Sonrasında yumuşak lastikli isimlerin baskısı altında kalan ve liderliği birkaç turluğuna kaybeden Piastri, yumuşak lastiklerin performansını kaybetmesiyle yarışın orta noktasında yeniden liderliği aldı.
Bu noktadan sonra her şeyi çok iyi yöneten Piastri, sorunsuz bir şekilde damalı bayrağa ulaştı ve kariyerinin ilk F1 sprint galibiyetine uzandı.
Kendisi için harika geçen bu yarışın ardından konuşan McLaren pilotu, hem temposuyla hem de lastik yönetimiyle mutluydu ve şunları söyledi: "Oldukça mutluyum, çok stresli bir yarıştı."
"Startta ve ilk turlarda yumuşak lastikli isimlerin yükseldiğini görünce sorun yaşayacağımızı düşündüm ama sonrasında onların lastikleri çok hızlı performans kaybetti."
"Güvenlik araçları bugün benim dostumdu. Tempomuz kesinlikle iyiydi. Ayrıca bugün deneyip yarın için öğrenebileceğimiz şeyler de önemliydi."
"Max arkama geldiğinde tempomuz iyiydi. Verstappen ikinci sıraya çıktıktan sonra biraz sorun yaşayabileceğimizi düşündüm ama dediğim gibi tempomuz iyiydi, lastikleri de iyi yönettik."
"Lastikleri bu kadar çok yönetmeniz gereken bir yarışta, bence gayet iyi bir iş yaptık ve mutluyum."
"İlk sprint galibiyeti kulağa güzel geliyor!"
Oscar Piastri, McLaren MCL60, George Russell, Mercedes F1 W14, Carlos Sainz, Ferrari SF-23
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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