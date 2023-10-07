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Formula 1 / Katar GP Haberler

Piastri: "Çok mutluyum ancak Max çok gerimizde değil"

Katar GP sprint yarışı öncesinde pole pozisyonunu kazanan McLaren pilotu Oscar Piastri, bu sonuçtan çok mutlu olduğunu ancak yine de temkinli olmaları gerektiğini söyledi.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Oscar Piastri, McLaren, in Parc Ferme after Qualifying

McLaren, Katar hafta sonunda oldukça güçlü form sergilese de Cuma günkü ana yarış için gerçekleştirilen sıralamaların son bölümünde pist sınırı ihlalleri nedeniyle geride kalmıştı.

Ancak McLaren, bugünkü sprint shootout seansında iyi olan taraftı ve çaylak Piastri'nin turuyla pole pozisyonunu kazandı. Lando Norris ise son turundaki hatasına rağmen, daha önceki hızlı turuyla 2. olmayı başardı ve McLaren böylece ilk çizgiyi kapattı.

Pole pozisyonunu aldığını öğrenen Piastri, telsizden "Çok, çok güzel. Bu beklenmedik bir sonuçtu." demişti.

Seansın ardından konuşan Piastri, "Çok, çok mutluyum. Oldukça iyi bir turdu. Büyük ekrandan Lando'nun son virajda hata yaptığını gördüm."

"Ben de sıralamaların ilk iki bölümünde çok zorlandım ancak son bölümde her şeyi bir araya getirmeyi başardım. Çok mutluyum. Takım harika iş çıkardı."

"Max 3. sıradan başlıyor ve çok gerimizde değil. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Lastiklerle alakalı bir soru işareti var, bu yüzden elimizden gelenin en iyisini yapıp, neler yapabileceğimizi göreceğiz." dedi.

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