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Formula 1 Haberler

Piastri: "Çok kez benzer hatalar yaptım ve bunlardan ders çıkaramadım"

McLaren pilotu Oscar Piastri, çaylak Formula 1 sezonunun ilk yarısında yaptığı hatalardan ders çıkaramadığı için kendisini eleştirdi.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Oscar Piastri, McLaren MCL60

Avustralyalı pilot, McLaren'de Daniel Ricciardo'nun yerini alarak 2023 için Lando Norris'in takım arkadaşı oldu. Sezonun ilk yarısının ardından Piastri, 34 puanla Pilotlar Şampiyonası'nda 11. sırada yer alıyor.  

MCL60'taki etkileyici performansına rağmen Piastri, yaptığı hatalardan ders çıkarması gereken bazı durumlar olduğunu düşünüyor.

Piastri, Belçika Grand Prix'si Sprint'inde elde ettiği ikincilikten önce medyaya verdiği demeçte, "Oldukça sağlam ve kesinlikle inişli çıkışlı bir yarış oldu."

"Takım olarak ileriye doğru büyük adımlar attık, takıma katıldığım andan itibaren elimizdekilerden en iyi şekilde yararlandığımızdan ve ön tarafta mücadele etme fırsatımız olduğunda hazır olacağımızdan her zaman emindik."

"İngiltere ve Macaristan yarışlarında da çok güçlü olduğumuzu gösterdik."

"Silverstone muhtemelen bugüne kadarki en iyi hafta sonumdu. Budapeşte de oldukça iyiydi ancak yine de bazı noktalarda daha iyi olabilirdik."

"Belki de istediğimden çok daha fazla hata yaptım. Bir çaylak olarak bunun beklenen bir şey olduğunu biliyorum ama biraz fazla oldu."

"Sezondan önce, hata yapacaksam bir kez yapıp ondan ders çıkarmak ve bir daha yapmamak istediğimi söylemiştim."

"Ancak birkaç kez benzer hatalar yaptım ama yine de bu konuda kendimi geliştirdiğimi hissediyorum." dedi.

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