Piastri: "Çok iyi başladık fakat bunu koruyabilir miyiz emin değilim"
McLaren pilotu Oscar Piastri, cuma gününün en hızlı takımı olsalar da bunu devam ettirip ettiremeyeceklerinden emin değil.
McLaren, cuma günü gerçekleştirilen antrenman seanslarında en hızlı takım görüntüsü çizerken, son seansta ilk iki sırada yer aldılar.
Günün ardından konuşan Piastri şöyle dedi: "Hafta sonuna sağlam bir başlangıç yaptık."
"Diğer takımların nasıl performans gösterdiğini görmek ilginçti. Hafta sonunun kalan günlerinde önde kalmayı ve bu avantajı korumayı başarırsak iyi durumda olacağız ama bunu yapabileceğimizden emin değilim."
Daha fazlasını yapıp yapamayacakları sorusuna Piastri şu yanıtı verdi: "Bence genel olarak antrenman ve günün tamamı iyi geçti. Araç gün boyunca iyi bir izlenim bıraktı."
"Sadece hatalardan kaçınmak için sürüş tarzım üzerinde çalışmam gerekiyor ama genel olarak oldukça normal bir Cuma günüydü."
Hava durumunun çok önemli olduğunu söyleyen Piastri şöyle dedi: "Bence havanın hafta sonu üzerinde büyük bir etkisi olacak."
"Hafta sonunun geri kalanında kuru zemin temposu pek de iyi olmayabilir."
"Göreceğiz ama bence tüm takımlar hava koşullarıyla başa çıkmak için bazı zorlu mücadeleler vermek zorunda kalacak."
"Bu yüzden ilginç bir hafta sonu olacak."
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