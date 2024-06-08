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Formula 1 Kanada GP

Piastri: "Çok fazla bilinmeyen var"

McLaren'dan Oscar Piastri ve Lando Norris, şimdilik nerede olduklarından emi değiller.

Ezel Tan
Oscar Piastri, McLaren MCL38

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

McLaren Formula 1 takımının pilotları Oscar Piastri ve Lando Norris, antrenman turlarının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Hava koşullarının değişkenliği nedeniyle zorlu bir gün geçirdiklerini belirten Piastri ve Norris, araç performansından memnun olsalar da kesin sonuçlar için daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduklarını ifade ettiler.

Antrenmanların ardından konuşan Oscar Piastri, hava koşullarının zorlayıcı olduğunu söyledi.

"Hava koşulları nedeniyle biraz zor bir gün oldu, bu yüzden ne durumda olduğumuzu kestirmek zor."

"Bence iyi görünüyoruz, ancak istediğimiz kadar sürüş yapamadığımızı düşünürsek bir şeyleri net olarak bilmek zor, ancak bu herkes için aynı."

Piastri, geçiş lastikleriyle yakaladıkların hızın ve zamanların olumlu olduğunu, ancak hafta sonunun genel olarak karmaşık geçeceğini düşündüğünü belirtti.

Piastri, "Yarın geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Lando Norris de benzer şekilde hava koşullarının zorluklarından bahsetti.

"Koşullar nedeniyle pistteki ilk gün zordu, bu da kuru zeminde  istediğim kadar tur atamadığım anlamına geliyordu"

"Islak zeminde iyi sayıda tur attık  ve ileriye doğru gittik fakat nerede olduğumuzu görmek zor."

Norris, tüm takımlar için zor bir Cuma günü olduğunu ve pist koşullarının her şeyi değiştirebileceğini vurguladı.

"Şimdi elimizdeki verilerle gece boyunca sıkı şekilde çalışacağız ve yarın sıralamalarda nerede olacağımızı göreceğiz."

Lando Norris, McLaren MCL38

Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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