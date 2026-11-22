Formula 1

Piastri: "Çok çılgın bir yarıştı"

Las Vegas mücadelesini üçüncü sırada tamamlayan Oscar Piastri, yarışın ardından basına konuştu.

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 22 Kas 2026 06:00

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Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Alex Pantling / Getty Images

Las Vegas Grand Prix'sine arka sıralardan başlamasına rağmen etkileyici bir yükselişle damalı bayrağı üçüncü sırada gören McLaren pilotu Oscar Piastri, yarışın ardından podyum sevincini paylaştı.

Yarış boyunca tüm araçların birbirinden kopmadığı kaotik mücadeleyi değerlendiren Avustralyalı pilot, hava koridorunun yarattığı değişken dengelere dikkat çekerek şunları söyledi: “Las Vegas'ın dünyanın eğlence başkenti olduğunu söylerler, bu yarışın bir parçası olmak da oldukça keyifliydi. İnanılmaz bir yarıştı.”

“Arka sıralardan başlarken işlerin nasıl gelişeceğini bilmiyordum ama oldukça hızlı ilerledik ve daha yarışın başlarında tüm araçların tek bir devasa grup halinde kalacağını fark ettim.”

“Pit stopta iki aracın arka arkaya gelmesi biraz talihsizdi ama günün sonunda pek bir önemi kalmadı. Herkes o kadar yakındı ki mücadelenin bir parçası olmak gerçekten tuhaftı. Oldukça öngörülemez bir yarıştı, bir düzlükte birini çok kolay geçerken bir sonrakinde zorlanıyordunuz, ardından başka bir rakiple bambaşka güçlü ve zayıf yönler ortaya çıkıyordu.”

“Öne geçtiğinizde yarışı 10 saniye farkla kazanacağınızı sanabiliyorsunuz ama geçişlerde asıl yardımı hava koridorunun sağladığını anlıyordunuz. Çok çılgın bir yarıştı ve podyumda bitirdiğim için çok mutluyum."

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- Motorsport.com Ekibi

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