Piastri, çaylak sezonunda McLaren'ın kaydettiği ilerlemeyi önemli buluyor

Avustralyalı pilotun çaylak olarak arka arkaya üç şampiyonluk kazandığı parlak bir gençlik kariyerinin ardından, ilk F1 sezonunda neler yapabileceğini görmek için tüm gözler Piastri'nin üzerindeydi.

Piastri, Katar'daki Sprint zaferi ve Japonya ile Katar'da elde ettiği iki podyum derecesiyle cuma günü düzenlenen ödül töreninde FIA Yılın Çaylağı ödülünü kazandı.

Abu Dabi'deki F1 sezon finalinde yarış sonrasına geri döndüğümüzde Piastri, McLaren'in sezon başında rekabetçi olmayan bir MCL60'ı podyum yarışmacısı haline getirme becerisini kendisine böylesine harika bir çaylak sezonu yaşattığı için takdir etti.

Piastri, "Evet, kesinlikle harika bir sezon oldu."

"Takım aracı bu şekilde geliştirmeseydi yapamayacağım pek çok önemli şey oldu. Bu yüzden onlara çok fazla kredi vermem gerekiyor." dedi.

Piastri ayrıca Britanya Grand Prix'sinde güncellemeleri aldıktan sonra yükseltilmiş MCL60'ın potansiyeline göre performans gösterebildiği için kendisini övmek için zaman verdi.

Avustralyalı pilot, "Ama aynı zamanda sanırım kendi sırtımı sıvazlamak için o anlarda da başarılı olmam gerekiyordu. Sanırım bu benim için muhtemelen en gurur verici an."

"Silverstone'da rekabetçi bir araçla çıktık ve ondan en iyi şekilde yararlanabildim. Japonya, en iyi yarışım değildi ama ilk podyumumu almak için yeterliydi."

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Mechanics on the grid with the car of Oscar Piastri, McLaren MCL60