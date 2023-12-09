Piastri, çaylak sezonunda McLaren'ın kaydettiği ilerlemeyi önemli buluyor

Avustralyalı pilotun çaylak olarak arka arkaya üç şampiyonluk kazandığı parlak bir gençlik kariyerinin ardından, ilk F1 sezonunda neler yapabileceğini görmek için tüm gözler Piastri'nin üzerindeydi.

Piastri, Katar'daki Sprint zaferi ve Japonya ile Katar'da elde ettiği iki podyum derecesiyle cuma günü düzenlenen ödül töreninde FIA Yılın Çaylağı ödülünü kazandı.

Abu Dabi'deki F1 sezon finalinde yarış sonrasına geri döndüğümüzde Piastri, McLaren'in sezon başında rekabetçi olmayan bir MCL60'ı podyum yarışmacısı haline getirme becerisini kendisine böylesine harika bir çaylak sezonu yaşattığı için takdir etti.

Piastri, "Evet, kesinlikle harika bir sezon oldu."

"Takım aracı bu şekilde geliştirmeseydi yapamayacağım pek çok önemli şey oldu. Bu yüzden onlara çok fazla kredi vermem gerekiyor." dedi.

Piastri ayrıca Britanya Grand Prix'sinde güncellemeleri aldıktan sonra yükseltilmiş MCL60'ın potansiyeline göre performans gösterebildiği için kendisini övmek için zaman verdi.

Avustralyalı pilot, "Ama aynı zamanda sanırım kendi sırtımı sıvazlamak için o anlarda da başarılı olmam gerekiyordu. Sanırım bu benim için muhtemelen en gurur verici an."

"Silverstone'da rekabetçi bir araçla çıktık ve ondan en iyi şekilde yararlanabildim. Japonya, en iyi yarışım değildi ama ilk podyumumu almak için yeterliydi."

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Mechanics on the grid with the car of Oscar Piastri, McLaren MCL60

"Katar gerçekten de tüm yıl boyunca bir şeyler kazanmak için tek bir fırsatımız vardı ve bunu değerlendirmeyi başardık. Yani evet, benim için bundan gurur duyabilirim." dedi.

Piastri, neleri geliştirebileceğine baktığında, daha tutarlı bir yaklaşımın ve hataları gidermenin ileride kendisine fayda sağlayacağını kabul etti; bu, genç formülde şampiyonluk zaferi yolunda öğrendiği bir ders.

Ancak McLaren'in 2023'ün ikinci yarısında rekabetçi bir paket olduğunu kanıtlamasıyla birlikte, odak noktası 2024'te en başından itibaren yarışa dahil olmak isteyecek.

Piastri, "Sanırım gelecek yıl daha fazlası için mücadele etmeyi ya da en azından bu yıl geçirdiğimiz iyi hafta sonlarını her hafta sonu gerçekleştirmeyi bekliyoruz."

"Ama eminim Mercedes ve Ferrari de aynı fikirdedir. Bu yüzden elimizden gelenin en iyisini yapacağız, kesinlikle bu yıl yaptığımızdan çok daha iyi başlamaya çalışacağız."

"Ama kendi adıma, çok daha fazla tecrübeye sahip olduğumu hissediyorum ve umarım bunu kendimizi hangi pozisyonda bulursak bulalım kullanabilirim." dedi.