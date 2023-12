Piastri: "Çaylak sezonum beklediğimden daha fazla inişli çıkışlı geçti"

Sezon öncesinde, F3 ve F2 de dahil olmak üzere art arda şampiyonluklar kazanmasına rağmen Piastri'den beklentiler düşüktü.

McLaren Piastri'yi Alpine'den kopardıktan sonra bile durum değişmedi. Çünkü McLaren sezon başlamadan önce MCL60'ın geliştirilmesinde geride kaldığını kabul etmişti.

Yılın dokuzuncu yarışı olan Avusturya'ya gelindiğinde McLaren nihayet kendisini gridin ön sıralarına taşıyacak bir geliştirme paketini otomobile ekledi.

Piastri güncelleme yapılmış otomobille ilk deneyimini yaşamak için Silverstone'da gerçekleşecek bir sonraki yarışa kadar beklemek zorunda kaldı. McLaren Britanya GP'de 2. ve 4. sırada finish gördü.

O andan itibaren Piastri, potansiyelini göstererek etkileyici sürüşler gerçekleştirdi. Katar'daki sprint yarışını kazanarak McLaren'e yılın tek zaferini kazandırmadan önce Japonya'da ilk podyumunu elde etmişti.

Piastri'den, peş peşe gösterdiği etkileyici sürüşlerin ardından ne yazık ki Austin, Mexico City, São Paulo ve Las Vegas'ta dört yarışlık bir kaza serisi geldi. Abu Dabi'de sıralama turlarının üçüncü bölümüne kalarak ve yarışı da altıncı sırada noktalayarak, Piastri son yarışlara göre daha iyi bir sonuç elde etti.

22 yaşındaki pilot, "Kesinlikle beklediğimden daha büyük bir rollercoaster oldu."

"İnişler ve çıkışlar olacağını biliyordum, belki başlangıçtaki kadar inişli çıkışlı ya da sondaki kadar çıkışlı değildi ama gerçekten çok şey öğrendim."

"Şampiyonluk mücadelesi dışında yaşayabileceğiniz her durumu yaşadığımı hissediyorum. Bu yüzden öğrenme açısından iyi bir yıl oldu."

"Takım olarak tekrar en önde nasıl yarışacağımızı öğreniyoruz, bu da heyecan verici. Bu 10 yıldır içinde bulunduğumuz bir pozisyon değil, bu yüzden bu konuşmaları yapmak ve bu senaryoları gözden geçirmek güzel."

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Oscar Piastri, McLaren, 1st position, celebrates with his team after winning the Sprint race