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Piastri: "Bunu ilk sezonumda başarmak çok özel hissettiriyor"

Oscar Piastri, çaylak sezonunda F1 kariyerinin ilk podyumuna çıktığı için çok mutlu.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Oscar Piastri, McLaren, celebrates after Qualifying

Japonya Grand Prix'sinde Red Bull, tahmin edildiği gibi galibiyet mücadelesine geri dönerken McLaren'in temposu da oldukça iyi göründü. 

Startta üçüncü sırada olan Lando Norris, bir an için pole'deki Max Verstappen'in önüne geçebilecek gibi görünse de şampiyona lideri yerini korumayı başardı. 

İyi bir yarış geçiren McLaren, yarış sonunda 2. ve 3. sıraları elde etti. Bu da çaylak sezonunda olan Piastri'nin ilk kez podyum pozisyonunu elde ettiği anlamına geliyordu. 

McLaren pilotu, dünyada bu şansı elde edebilecek çok fazla insan yokken bunu ilk sezonunda başardığı için gururlu hissettiğinden bahsetti. 

Piastri, "Kesinlikle inanılmaz özel hissettiriyor. Bunu çok uzun bir süre hatırlayacağım, bu yüzden bana bu fırsatı verdikleri için takıma ne kadar teşekkür etsem az."

"Dünyada hayatı boyunca bu fırsatı yakalayabilecek çok fazla insan yok ve ben bunu ilk sezonumda elde etmeyi başardım. Bu yüzden takıma çok teşekkür ederim."

"En iyi yarışım değildi ama sanırım yarışın ikinci yarısında daha iyi bir ritim yakaladım. Tempom biraz daha iyiydi ve bir kupa almak için yeterliydi. Yani evet, çok mutluyum ve daha fazlasını elde etmek için heyecanlıyım." dedi.

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Norris: "Artık Red Bull'un çok gerisinde değiliz"

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