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Formula 1 Suudi Arabistan GP

Piastri: "Bugün yeterli düzlük hızına sahip değildik"

Suudi Arabistan GP'de yarışın büyük bölümünü Lewis Hamilton'ın arkasında geçiren Oscar Piastri, yeterli düzlük hızına sahip olmadıklarını söyledi ve yarışı sinir bozucu olarak nitelendirdi.

Burak Yasul
Oscar Piastri, McLaren F1 Team, talks to the media

Oscar Piastri, McLaren F1 Team, talks to the media

Zak Mauger / Motorsport Images

Oscar Piastri, güvenlik aracı periyodunda pite gelmeyen Lewis Hamilton'ın arkasında uzun bir süre geçirdi.

Hamilton pite gelene kadar Piastri Hamilton'ın DRS mesafesinde olsa da yeterli düzlük hızına sahip olmadığı için eski lastiklerle yarışı sürdürmesine rağmen Hamilton'ı geçemedi.

Suudi Arabistan Gp sonrası konuşan Avustralyalı pilot, yarışı keyifli değil sinir bozucu olarak adlandırdı.

Hamilton ile olan mücadeleden keyif alıp almadığı sorulduğunda Piastri, "Benim kullanacağım kelime eğlenceli olmazdı."

"Sinir bozucu olurdu. Evet, yani bence yarış kesinlikle birkaç zayıf noktamızı gösterdi. Önümden çekildiğinde çok rahatlamıştım. Düzlüklerde geçmek için yeterli gücüm yoktu." dedi.

Yarıştan sonra McLaren CEO'su Zak Brown'ın kendisine neler söylediği sorulduğunda Piastri, "İyi sürüştü. Bu gece uçakta görüşürüz. Evet, bence iyi bir gündü dedi ve mutlu görünüyordu, bu iyi bir şey." dedi.

Oscar Piastri, McLaren MCL38

Oscar Piastri, McLaren MCL38

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Yarışın büyük bölümünü Mercedes'in arkasında geçiren Piastri, iki takım arasındaki farkın çok az olduğunu söylerken eğer gridde Mercedes'in arkasında kalırlarsa yarışlarının kötü geçmeye devam edebileceğini de söyledi.

Piastri, "Bence kesinlikle farklı güçlü ve zayıf yönlerimiz var."

"Bugün farkı yaratan sıralama turlarıydı. Bence Lewis, onların arkasında yarışa başladığımızda tüm gece boyunca onların arkasında kalma ihtimalimizin yüksek olduğunu gösterdi."

"Yani bence aramız çok ama çok yakın. Evet, onları geçmek ve öndeki iki takımı yakalamak için biraz çalışmamız gerekiyor."

Bugün Carlos Sainz'ın ameliyat olması sebebiyle Ferrari koltuğuna geçen ve ilk yarışında iyi bir performans sergileyen Oliver Bearman hakkında da konuşan Piastri, "Bence çok ama çok etkileyici bir iş çıkardın. Yani, çok iyi bir iş."

"Ferrari'nin iyi bir araca sahip olduğu ortada. Ama çok iyi bir iş çıkardı ve bence çok gurur duyabilir." dedi.

Sıradaki yarış olan ve kendi evinde yapılacak olan Avustralya GP hakkında konuşan Piastri, "Evet, sanırım biraz karışık bir durum var."

"Buradakinden biraz daha düşük hız. Ama göreceğiz. Umarım iyi bir yarış çıkarırız."

"Yıl içinde iyi bir yarış geçirmek için seçebileceğiniz bir yarış varsa o da kendi evinizdeki yarıştır."

"Elimizden geleni yapacağız. Ama evet, sanırım bu geceyi bitirdiğimiz yerde bitirebilirsek, yapabileceğimiz en iyi şey bu olur." dedi.

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