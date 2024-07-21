Piastri: "Bugün, çocukken hayalini kurduğum gündü"

Özellikle McLaren için nispeten kaotik geçen 2024 Macaristan Grand Prix’sine ikinci sıradan başlayan Oscar Piastri, ilk virajda takım arkadaşını geride bırakmıştı. İkinci pit stopların ardından pit çıkışında takım arkadaşı Norris’e pozisyonunu kaybeden Piastri bir süre sonra İngiliz pilotun 6 saniye kadar gerisine düştü.

Norris, Piastri’ye pozisyonu vermesi yönündeki telsiz mesajlarının çoğuna aldırmayarak yavaşlamayı reddetti. Ancak en son gelen sert telsiz mesajı sonrasında, yarışın bitimine yalnızca 3 tur kala, pozisyonunu takım arkadaşına verdi. Oscar Piastri böylelikle ilk galibiyetini almış oldu ve bu sezon zafer kazanan 7. farklı pilot oldu.

Piastri ilk zaferinin ardından şunları söyledi:

“Bu benim için çok, çok özel. Bu gerçekten çocukken hayalini kurduğum bir gün, F1 podyumunun en üst basamağında durmak…”

"Açıkçası, son kısımda durumlar biraz karmaşıktı ama başlangıçta kendimi doğru pozisyona koydum. Takıma gösterdikleri inanılmaz çaba ve verdikleri harika araba için teşekkür ederim."

“McLaren ile yarışmak çok eğlenceli. Bana F1'de yer alma fırsatı verdikleri için onlara ne kadar teşekkür etsem az ve 18 ay içinde birlikte kazanıyor olmak inanılmaz bir duygu.”

Piastri, McLaren’ın arabasıyla ilgili şunları söyledi:

“Şu anda tam bir canavar. Her koşulda hızlı. Bence bugün yarışı tamamen kontrol altına aldık ve her iki araçla yarışı bu şekilde yönetebilmek ve 1-2 yapabilmek inanılmaz bir duygu."

“Tüm takım adına inanılmaz mutluyum ve ilk galibiyetimi almak çok güzel.”

Oscar Piastri, McLaren MCL38 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Piastri’ye son turlara doğru Norris’in kendisine pozisyonu geri vermemesiyle ilgili endişelenip endişelenmediği sorulduğunda,

“Onun ne kadar uzun süre gitmesine izin verirseniz, tabii ki biraz daha fazla geriliyorsunuz. Ancak durum, takım tarafından iyi bir şekilde yönetildi ve bence doğru olan buydu. Başlangıçta kendimi doğru pozisyona getirmiştim.

“Uyguladığımız farklı strateji nedeniyle son bölümde hızım muhtemelen istediğim kadar iyi değildi ama yine de bunu başarmak için doğru pozisyondaydım. Yani, durumun takım tarafından iyi idare edildiğini söyleyebilirim.” diye cevapladı

Son olarak Nico Rosberg, Piastri’ye “Daha fazla galibiyet gelecek mi?” diye sorduğunda, Avustralyalı pilotun yanıtı şu oldu:

“Öyle umuyorum. Sanırım hâlâ üzerinde çalışmam gereken şeyler var. Kazanabildiğim zaman kazanmanın tadını çıkaracağım. Takım bana harika bir araba verdi ve bunun için onlara ne kadar teşekkür etsem az. Yapabileceğim en iyi işi yapmaya çalışıyorum ve katıldığım her yarışta bir şeyler öğreniyorum. Yani umarım daha nice galibiyetler alırız.”