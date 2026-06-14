Piastri: "Bu kadar zorlanmak benim için de sürpriz oldu"
İspanya yarışında takım arkadaşı Norris'in gerisinde kalan Piastri, Barselona'da yaşadığı yol tutuşu ve lastik sorunlarına anlam vermekte zorlandığını itiraf etti.
Oscar Piastri, McLaren
Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Yarışı lider Lewis Hamilton’ın açık farkla gerisinde tamamlayan McLaren pilotu Oscar Piastri, pazar günü pistte ne denediyse işe yaramadığını belirtti.
Ferrari'nin Barselona'da attığı büyük adıma da dikkat çeken Avustralyalı pilot, yaşadığı tempo kaybının nedenlerini henüz tam olarak çözemediğini açıkladı.
Yarışın ardından basına konuşan Piastri, düşüncelerini şöyle aktardı: "Yarış boyunca çok farklı şeyler denedim ama sürekli başka sorunlarla karşılaştım.”
“Açıkçası yol tutuşu ve lastik ömrü konusunda çok büyük sıkıntılar yaşadım. Şu anda elimde net bir cevap yok, ilerleyen saatlerde nedenlerini mutlaka bulacağız ama bu kadar çok zorlanmak benim için de sürpriz oldu."
Oscar Piastri, McLaren
Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
"Takım arkadaşımla aramızdaki araç ayarlarında sadece ufak tefek farklar vardı, yani ortada devasa bir değişim yoktu.”
“Yarış içinde ara sıra kendimi daha iyi hissettiğim birkaç tur oldu ama bunun bedelini her seferinde birkaç tur sonra fazlasıyla ödedim.”
“Hiç kolay bir yarış değildi. Şimdi tek istediğim şey, bu yarışın neden bu kadar zor geçtiğini bir an önce öğrenmek ve sorunları çözmek."
Ferrari’nin 8 parçalık kapsamlı güncellemesinin yarışta yarattığı farka da değinen Piastri, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Ferrari bu hafta sonu ileriye doğru gerçekten çok büyük bir adım attı.”
“Güncellemeleri olmasa bile virajlarda zaten her zaman hızlılardı.”
Oscar Piastri, McLaren
Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
“Bugün gibi yere basma kuvvetine ve lastikleri korumak için yol tutuşuna ihtiyaç duyulan bir günde, getirdikleri güncellemeler onlara büyük bir avantaj sağladı.”
“Biz her zaman araçtan çıkarabileceğimiz bir-iki ondalık dilimi kovalıyoruz ama son sınırı zorlamaya başladığımızda araç konfor alanından çıkıyor.”
“Aracı her zaman zorlanacağı limitlerde sürmemiz gerekiyor ve bu da ciddi problemler doğuruyor."
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