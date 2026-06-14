Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Formula 1 İspanya GP

Piastri: "Bu kadar zorlanmak benim için de sürpriz oldu"

İspanya yarışında takım arkadaşı Norris'in gerisinde kalan Piastri, Barselona'da yaşadığı yol tutuşu ve lastik sorunlarına anlam vermekte zorlandığını itiraf etti.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Yarışı lider Lewis Hamilton’ın açık farkla gerisinde tamamlayan McLaren pilotu Oscar Piastri, pazar günü pistte ne denediyse işe yaramadığını belirtti.

Ferrari'nin Barselona'da attığı büyük adıma da dikkat çeken Avustralyalı pilot, yaşadığı tempo kaybının nedenlerini henüz tam olarak çözemediğini açıkladı.

Yarışın ardından basına konuşan Piastri, düşüncelerini şöyle aktardı: "Yarış boyunca çok farklı şeyler denedim ama sürekli başka sorunlarla karşılaştım.” 

“Açıkçası yol tutuşu ve lastik ömrü konusunda çok büyük sıkıntılar yaşadım. Şu anda elimde net bir cevap yok, ilerleyen saatlerde nedenlerini mutlaka bulacağız ama bu kadar çok zorlanmak benim için de sürpriz oldu."

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Takım arkadaşımla aramızdaki araç ayarlarında sadece ufak tefek farklar vardı, yani ortada devasa bir değişim yoktu.” 

“Yarış içinde ara sıra kendimi daha iyi hissettiğim birkaç tur oldu ama bunun bedelini her seferinde birkaç tur sonra fazlasıyla ödedim.” 

“Hiç kolay bir yarış değildi. Şimdi tek istediğim şey, bu yarışın neden bu kadar zor geçtiğini bir an önce öğrenmek ve sorunları çözmek."

Ferrari’nin 8 parçalık kapsamlı güncellemesinin yarışta yarattığı farka da değinen Piastri, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Ferrari bu hafta sonu ileriye doğru gerçekten çok büyük bir adım attı.” 

“Güncellemeleri olmasa bile virajlarda zaten her zaman hızlılardı.” 

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

“Bugün gibi yere basma kuvvetine ve lastikleri korumak için yol tutuşuna ihtiyaç duyulan bir günde, getirdikleri güncellemeler onlara büyük bir avantaj sağladı.” 

“Biz her zaman araçtan çıkarabileceğimiz bir-iki ondalık dilimi kovalıyoruz ama son sınırı zorlamaya başladığımızda araç konfor alanından çıkıyor.” 

“Aracı her zaman zorlanacağı limitlerde sürmemiz gerekiyor ve bu da ciddi problemler doğuruyor."

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Vasseur: "Lewis, hakkındaki eleştirilerin cevabını pistte verdi"

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Neşe Akkoyun

Sainz: "Formula 1’deki en güçlü yıllarımdan birini geçiriyorum"

Formula 1
Formula 1
İspanya GP
Sainz: "Formula 1’deki en güçlü yıllarımdan birini geçiriyorum"

WSBK Misano 2. yarış: Bulega lider, Bahattin kaza yaptı

World Superbike
World Superbike
Misano
WSBK Misano 2. yarış: Bulega lider, Bahattin kaza yaptı

Vasseur: "Lewis, hakkındaki eleştirilerin cevabını pistte verdi"

Formula 1
Formula 1
İspanya GP
Vasseur: "Lewis, hakkındaki eleştirilerin cevabını pistte verdi"

Son Haberler

Sainz: "Formula 1’deki en güçlü yıllarımdan birini geçiriyorum"

Formula 1
F1 Formula 1
İspanya GP
Sainz: "Formula 1’deki en güçlü yıllarımdan birini geçiriyorum"

Antonelli: "Araç adeta pes etti, Lewis'i yakalamaz imkansızdı"

Formula 1
F1 Formula 1
İspanya GP
Antonelli: "Araç adeta pes etti, Lewis'i yakalamaz imkansızdı"

Piastri: "Bu kadar zorlanmak benim için de sürpriz oldu"

Formula 1
F1 Formula 1
İspanya GP
Piastri: "Bu kadar zorlanmak benim için de sürpriz oldu"

WSBK Misano 2. yarış: Bulega lider, Bahattin kaza yaptı

World Superbike
SBK World Superbike
Misano
WSBK Misano 2. yarış: Bulega lider, Bahattin kaza yaptı

Özellik

Prime içeriğini keşfedin

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle