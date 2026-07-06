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Formula 1 Britanya GP

Piastri: "Bu hafta sonu zaten çok güçlü olmadığımızı fark etmiştik"

Oscar Piastri, Britanya Grand Prix'sinin ilk turunda yaşadığı temas sonucu ön kanadının hasar görmesi nedeniyle puan alamadı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Liam Fabre

Oscar Piastri, Britanya Grand Prix'sinde ilk turda yaşadığı temasın ardından ön kanadına hasar alarak ikinci turda pite girmek zorunda kaldı. Böylece McLaren pilotu, 11. olarak Silverstone'dan puansız ayrıldı.

Piastri yarışa oldukça iyi başladı ve takım arkadaşı Lando Norris'i geride bırakmayı başarmıştı. Ancak 6. viraja giderken Racing Bulls pilotları Liam Lawson ve Arvid Lindblad arasında sıkıştı.

McLaren, ilk turun sonunda Piastri'yi pite çağırmadı. Takım, daha sonra yaptığı açıklamada o sırada ellerinde hasarın boyutunu doğru değerlendirebilecek yeterli görüntü bulunmadığını belirtti. Hasarın beklenenden ciddi olduğu anlaşılınca Piastri, ikinci turun sonunda yeni bir ön kanat ve sert hamur lastikler için pite alındı. Bu pit stop, onu alanın en arkasına düşürdü ve uzun bir geri dönüş mücadelesine zorladı.

Yarışın startında yaşananları anlatan Piastri, her şeyin üç aracın yan yana girdiği o anla sona erdiğini söyledi.

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

"6. viraja giderken Racing Bulls pilotlarının arasında kaldım. Düzlükte üç araç yan yanaydık ve üç aracın tek viraja girmesi işe yaramadı."

Temiz havaya çıktıktan sonra rekabetçi bir tempo yakalasa da Piastri yalnızca 11. sıraya kadar yükselebildi ve puan barajının hemen dışında kaldı.

Piastri, McLaren'ın hafta sonu boyunca lider takımlarla mücadele edecek hıza sahip olmadığını da kabul etti.

"Açıkçası çok güçlü değildik. Bunu zaten oldukça erken fark etmiştik."

"Rakiplerimizin bu kadar önümüzde olması bizim için biraz sürprizdi ama bir yandan da değildi. Ferrari'nin Avusturya'da çok hızlı olmasını bekliyorduk ancak öyle olmadı."

"Burada ise hızlı olmaları bizim için büyük bir sürpriz değildi. Yarışı kazanacak kadar güçlü olmaları biraz şaşırtıcıydı ama kesinlikle bizden bir adım önde olduklarını hissediyorduk."

"Şu an bulunduğumuz nokta bu."

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