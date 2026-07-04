Piastri: "Bu hafta sonu bu kadar zorlanmak bize de sürpriz oldu"

Sıralama turlarını 8. sırada tamamlayan Oscar Piastri, özellikle arka bölümde yol tutuş eksikliği yaşadıklarını belirtirken, pazar günkü yarış için en gerçekçi hedeflerinin Red Bull'larla mücadele etmek olduğunu ifade etti.

Piastri, hafta sonu boyunca birçok farklı ayar denemelerine rağmen istedikleri sonucu alamadıklarını dile getirdi.

McLaren pilotu, "Gerçekten çok fazla kafa yorduk, özellikle arka tarafta yol tutuş konusunda büyük sıkıntılar yaşadık."

"Sıralama öncesinde oldukça mantıklı değişiklikler yaptığımızı düşünüyorduk. Ama bunlar ne yazık ki umduğumuz etkiyi göstermedi."

"Bu hafta sonu bu kadar zorlanmak bizim için de biraz sürpriz oldu."

Oscar Piastri, McLaren Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"Normalde farklı problemler yaşarız. Ama bu hafta sonu açıkça yol tutuş ve yere basma kuvveti eksikliği hissediyoruz. Aracı kullanmak gerçekten oldukça zordu."

"Umarım yarın neler yapabileceğimize bakabilir ve aracı biraz daha kullanımı kolay hâle getirebiliriz." dedi.

Yarış için beklentileri sorulan Piastri, öncelikli hedeflerinin Red Bull'u geride bırakmak olduğunu söyledi.

"Bence en gerçekçi hedef Red Bull'ları geçmeye çalışmak olur. Belki Ferrari'lerle de mücadele edebiliriz, ama bu konuda çok iyimser değilim. Yarışın bize neler getireceğini göreceğiz."