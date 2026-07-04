Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Formula 1 Britanya GP

Piastri: "Bu hafta sonu bu kadar zorlanmak bize de sürpriz oldu"

Oscar Piastri, Britanya Grand Prix'si sıralama turlarının ardından McLaren'ın Silverstone boyunca araç dengesiyle mücadele ettiğini söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Sıralama turlarını 8. sırada tamamlayan Oscar Piastri, özellikle arka bölümde yol tutuş eksikliği yaşadıklarını belirtirken, pazar günkü yarış için en gerçekçi hedeflerinin Red Bull'larla mücadele etmek olduğunu ifade etti.

Piastri, hafta sonu boyunca birçok farklı ayar denemelerine rağmen istedikleri sonucu alamadıklarını dile getirdi.

McLaren pilotu, "Gerçekten çok fazla kafa yorduk, özellikle arka tarafta yol tutuş konusunda büyük sıkıntılar yaşadık."

"Sıralama öncesinde oldukça mantıklı değişiklikler yaptığımızı düşünüyorduk. Ama bunlar ne yazık ki umduğumuz etkiyi göstermedi."

"Bu hafta sonu bu kadar zorlanmak bizim için de biraz sürpriz oldu."

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"Normalde farklı problemler yaşarız. Ama bu hafta sonu açıkça yol tutuş ve yere basma kuvveti eksikliği hissediyoruz. Aracı kullanmak gerçekten oldukça zordu."

"Umarım yarın neler yapabileceğimize bakabilir ve aracı biraz daha kullanımı kolay hâle getirebiliriz." dedi.

Yarış için beklentileri sorulan Piastri, öncelikli hedeflerinin Red Bull'u geride bırakmak olduğunu söyledi.

"Bence en gerçekçi hedef Red Bull'ları geçmeye çalışmak olur. Belki Ferrari'lerle de mücadele edebiliriz, ama bu konuda çok iyimser değilim. Yarışın bize neler getireceğini göreceğiz."

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Hamilton: "Mercedes'i yenmek için takım oyunu oynamalıyız"

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Zeynep Taş

Verstappen: "Gerçekten utanç verici bir durum içerisindeyiz"

Formula 1
Formula 1
Britanya GP
Verstappen: "Gerçekten utanç verici bir durum içerisindeyiz"

Alonso: "Hâlâ yavaşız ama ilerleme kaydediyoruz"

Formula 1
Formula 1
Britanya GP
Alonso: "Hâlâ yavaşız ama ilerleme kaydediyoruz"

Hamilton: "Mercedes'i yenmek için takım oyunu oynamalıyız"

Formula 1
Formula 1
Britanya GP
Hamilton: "Mercedes'i yenmek için takım oyunu oynamalıyız"

Son Haberler

Verstappen: "Gerçekten utanç verici bir durum içerisindeyiz"

Formula 1
F1 Formula 1
Britanya GP
Verstappen: "Gerçekten utanç verici bir durum içerisindeyiz"

Alonso: "Hâlâ yavaşız ama ilerleme kaydediyoruz"

Formula 1
F1 Formula 1
Britanya GP
Alonso: "Hâlâ yavaşız ama ilerleme kaydediyoruz"

Norris: “Performansımızı en iyi seviyeye çıkarmaya çalışacağız”

Formula 1
F1 Formula 1
Britanya GP
Norris: “Performansımızı en iyi seviyeye çıkarmaya çalışacağız”

Piastri: "Bu hafta sonu bu kadar zorlanmak bize de sürpriz oldu"

Formula 1
F1 Formula 1
Britanya GP
Piastri: "Bu hafta sonu bu kadar zorlanmak bize de sürpriz oldu"

Özellik

Prime içeriğini keşfedin

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle