Piastri: "Bu en iyi cuma günlerimizden biriydi"

Piastri 9. sırada tamamladığı temiz bir ilk seans geçirirken, elektronik bir sorun Norris'in planlarını engelledi. Miami GP galibi yine de ilk antrenman seansında 8. olmayı başardı.

F1'in bu hafta sonu geleneksel formata dönmesi nedeniyle McLaren, Miami Grand Prix'sine getirdiği güncellemeleri daha iyi test etme şansı buldu.

McLaren takım patronu Andrea Stella, "Güncellemeleri bir sprint hafta sonuna getirmemiz sebebiyle aerodinamik yükseltmeleri takip etmek için gereken tüm prosedürleri gerçekleştirmek için yeterli zamanımız olmadı."

"İyi haber şu ki, her şey beklentilerimiz doğrultusundaydı ve pilotlarımız ayarlar üzerinde çalışıp lastikleri daha iyi anlayabildi."

"Gelişmek için bazı fırsatlarımız olsa da ve diğer bazı araçlar oldukça hızlı görünse de, hem Lando hem de Oscar hafta sonunun geri kalanı için iyi bir konumda olduğumuz için mutlu görünüyorlar."

Norris, ikinci antrenman seansını ilk on dışında bitirmesine rağmen, MCL38'in performansındaki gelişmelerden genel olarak memnun kaldı.

Lando Norris, McLaren MCL38 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Ufak sorunlar yaşasak da olumlu bir gündü."

"Miami'deki güncellemelerimizden sonra bazı şeyleri denemek için bir test programımız vardı, bu da uyum sağlamak için önemliydi. Ancak aynı zamanda, planımızı tamamlamayı umduğumuzdan biraz daha zor hale getiren birkaç küçük sorunla uğraşmak zorunda kaldık."

"Yine de araç iyi hissettirdi, gün boyunca bazı iyi gelişmeler kaydettiğimizi düşünüyorum ve bundan memnunum."

Piastri, güçlü bir ikinci antrenman seansı geçirdi ve zirvedeki Charles Leclerc'in sadece 0.192 saniye gerisinde ikinci oldu.

Piastri, "Bu sanırım en iyi cumalarımızdan biri oldu, oldukça iyi bir yerdeyiz."

"Herkes birbirine çok yakın, bu yüzden yarın için neler yapabileceğimize bakacağız ama genel anlamda cesaret verici bir gün oldu."

"Bu sabah ilk turdan itibaren kendimi oldukça rahat hissettim, bu yüzden yarın için heyecanlıyım. Ekip aracımda kalan geliştirmeleri yaparak iyi bir iş çıkardı, bu yüzden onlara çok teşekkür ediyorum." dedi.