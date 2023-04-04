Piastri: "Bu araçla puan almamız gerçekten önemli"

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Albert Park'taki kaotik yarışta Piastri'yi sekizinci, takım arkadaşı Lando Norris ise altıncı sırada yer aldı.

McLaren ilk iki yarışta puan alamamıştı. Piastri Bahreyn'de elektrik sorunu nedeniyle yarıştan çekilmiş, Cidde'de ise Norris'in aracından fırlayan parçaların ön kanadına zarar vermesiyle en arkada kalmıştı.

2023'e yaptığı zorlu başlangıçtan sonra bunun 'karma' olduğunu düşünüp düşünmediği sorulduğunda ise Piastri, şunları söyledi: "Belki birazcık. İlk iki yarış takım için çok kötü geçti, Bahreyn'de ikimiz de sorun yaşadık ve Suudi Arabistan'daki temaslar ikimize de zarar verdi."

Piastri Avustralya GP hakkında şu detayları verdi: "Açıkçası şu anda düzlüklerde oldukça yavaş olduğumuzu biliyoruz, bu ele almak istediğimiz bir konu."

"Ama bence dördüncü DRS bölgesiyle bile burada geçiş yapmak hâlâ zor. Ve sanırım geçiş için ERS'yi en etkili şekilde nasıl kullanacağımı öğrenmem gerekiyor. Ama bugün çok fazla pratik yaptım."

"Üzerinde çalışabileceğim bazı şeyler var. Ama sanırım bir kez geçtiğimde hızım oldukça iyi görünüyordu. Yani olumlu bir gün ama hâlâ öğrenmem gereken şeyler var."

Oscar Piastri, McLaren, on the grid with his engineer Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Yuki Tsunoda ile yaşadığı temasla ilgili olarak şunları söyledi: "Bir temas oldu ama sonucunda pek bir şey olmadı. Ama çılgın bir yarış olduğunu söyleyebilirim."

Piastri, özellikle Bakü'yü ve güncelleme paketini bekleme zorunluluğu göz önüne alındığında, genel sonucun takım için motive edici olduğunu söyledi.

Piastri, "Evet, kesinlikle ikimizin de puan alması oldukça iyi."

"Açıkçası, büyük ölçüde kontrolümüz dışındaki şeyler nedeniyle ekip için harika bir ilk iki yarış olmadı. Sanırım bugün kontrolümüz dışında olan şeyler doğru gitti ve bizi puanlara götürdü."

"Yılın bu döneminde bu kadar puan toplamak harika bir sonuç. Bakü'de ve yılın ilerleyen dönemlerinde bazı iyileştirmeler yapacağız."

"Bu yüzden şu anda sahip olduğumuz araçla bu puanları almanın gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.