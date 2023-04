Piastri: "Bu araçla puan almamız gerçekten önemli"

Albert Park'taki kaotik yarışta Piastri'yi sekizinci, takım arkadaşı Lando Norris ise altıncı sırada yer aldı.

McLaren ilk iki yarışta puan alamamıştı. Piastri Bahreyn'de elektrik sorunu nedeniyle yarıştan çekilmiş, Cidde'de ise Norris'in aracından fırlayan parçaların ön kanadına zarar vermesiyle en arkada kalmıştı.

2023'e yaptığı zorlu başlangıçtan sonra bunun 'karma' olduğunu düşünüp düşünmediği sorulduğunda ise Piastri, şunları söyledi: "Belki birazcık. İlk iki yarış takım için çok kötü geçti, Bahreyn'de ikimiz de sorun yaşadık ve Suudi Arabistan'daki temaslar ikimize de zarar verdi."

Piastri Avustralya GP hakkında şu detayları verdi: "Açıkçası şu anda düzlüklerde oldukça yavaş olduğumuzu biliyoruz, bu ele almak istediğimiz bir konu."

"Ama bence dördüncü DRS bölgesiyle bile burada geçiş yapmak hâlâ zor. Ve sanırım geçiş için ERS'yi en etkili şekilde nasıl kullanacağımı öğrenmem gerekiyor. Ama bugün çok fazla pratik yaptım."

"Üzerinde çalışabileceğim bazı şeyler var. Ama sanırım bir kez geçtiğimde hızım oldukça iyi görünüyordu. Yani olumlu bir gün ama hâlâ öğrenmem gereken şeyler var."

Oscar Piastri, McLaren, on the grid with his engineer

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images