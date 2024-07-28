Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Belçika GP

Piastri: "Biz de Russell gibi pistte kalmalıydık"

McLaren pilotu Oscar Piastri, bugün galibiyeti kaçırdıkları görüşünde.

Ezel Tan
Oscar Piastri, McLaren MCL38, 3rd position, arrives in Parc Ferme

Oscar Piastri, McLaren MCL38, 3rd position, arrives in Parc Ferme

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Oscar Piastri, dördüncü başladığı yarışta Sergio Perez ve Charles Leclerc'i geçerek üçüncü olmayı başardı.

Yarışın ardından konuşan Piastri şöyle dedi: "Bir  noktada Mercedes'i yenebileceğimizi düşündüm."

"Temiz hava bugün çok büyük bir fark yarattı, orta bölümde biraz temiz havaya çıktığımda, çok fazla tempo kazandım ve son pit stop için güzel bir lastik avantajı yakaladım.

"Fakat buna gerek yoktu. George'un gösterdiği gibi sadece devam etmeniz gerekiyordu. Bu açıdan memnun değilim."

"Ayrıca sanırım bu yıl ikinci ya da üçüncü kez ön krikonun üzerine fazla çıktım, bu yüzden bir dahaki sefere bunu yapmamaya çalışacağım. Fakat yine de memnunum, daha fazlasını yapabileceğimizi düşünmüyorum."

İlk sırayı alması için ne gerektiği sorusuna Piastri, "Sanırım yeterince hızlı değildim. Ayrıca Charles'ı geçmem birkaç tur sürdü ve bunu yaparken lastikler gerçekten aşırı ısındı."

"George'un hızına bakılırsa, tek set lastikle kalmak yapılacak en doğru şeydi."

"Lewis bile onu geçmek için yeterince hızlı değildi. Bence pek çok şeyi doğru yaptık. Kendimize elimizden gelen en iyi fırsatları verdik ama sonuçta yeterli olmadı." cevabını verdi.

Sonraki yarışlar sorulduğunda Piastri şunları ekledi: "Olumluyum."

"Kendim ve tüm takım için gerçekten iyi bir kaç hafta oldu. Çok fazla puan topladık. Bugün de Red Bull'a karşı ilerleme kaydettik ve araya girerken gerçekten olumlu bir şey."

"Sanırım herkes biraz ara vermeyi sabırsızlıkla bekliyor."

"Biraz enerji toplamak için ben de sabırsızlanıyorum ama eğlenceli birkaç hafta oldu."

"Şimdi biraz dinlenip ikinci yarıda daha da güçlü şekilde geri dönmek için sabırsızlanıyorum." 

Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, Lando Norris, McLaren MCL38, George Russell, Mercedes F1 W15, Oscar Piastri, McLaren MCL38, the rest of the field at the start

Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, Lando Norris, McLaren MCL38, George Russell, Mercedes F1 W15, Oscar Piastri, McLaren MCL38, the rest of the field at the start

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Belçika'da günün pilotu Lewis Hamilton oldu
Sonraki haber Hamilton: "Lastiklerim iyi durumdaydı ama takım beni yine de pite aldı"

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Ezel Tan
Verstappen: "İlk sıradan başlasaydık galibiyet için çekişirdik"

Verstappen: "İlk sıradan başlasaydık galibiyet için çekişirdik"

Formula 1
Belçika GP
Verstappen: "İlk sıradan başlasaydık galibiyet için çekişirdik"
Hamilton: "Strateji doğru yapılsaydı, Russell benim yarışıma dahil olmazdı"

Hamilton: "Strateji doğru yapılsaydı, Russell benim yarışıma dahil olmazdı"

Formula 1
Belçika GP
Hamilton: "Strateji doğru yapılsaydı, Russell benim yarışıma dahil olmazdı"
Leclerc: "Mutlu değilim çünkü önümüzde Red Bull değil, Mercedes var"

Leclerc: "Mutlu değilim çünkü önümüzde Red Bull değil, Mercedes var"

Formula 1
Belçika GP
Leclerc: "Mutlu değilim çünkü önümüzde Red Bull değil, Mercedes var"

Son Haberler

Spa'nın ardından Perez'in koltuğu tehlikede mi?

Spa'nın ardından Perez'in koltuğu tehlikede mi?

F1 Formula 1
Belçika GP
Spa'nın ardından Perez'in koltuğu tehlikede mi?
Hamilton: "Russell diskalifiye edildiği için üzgünüm"

Hamilton: "Russell diskalifiye edildiği için üzgünüm"

F1 Formula 1
Belçika GP
Hamilton: "Russell diskalifiye edildiği için üzgünüm"
Wolff: "Russell'dan özür dilemeliyiz"

Wolff: "Russell'dan özür dilemeliyiz"

F1 Formula 1
Belçika GP
Wolff: "Russell'dan özür dilemeliyiz"
Verstappen: "İlk sıradan başlasaydık galibiyet için çekişirdik"

Verstappen: "İlk sıradan başlasaydık galibiyet için çekişirdik"

F1 Formula 1
Belçika GP
Verstappen: "İlk sıradan başlasaydık galibiyet için çekişirdik"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye