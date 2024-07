Piastri: "Biz de Russell gibi pistte kalmalıydık"

Oscar Piastri, dördüncü başladığı yarışta Sergio Perez ve Charles Leclerc'i geçerek üçüncü olmayı başardı.

Yarışın ardından konuşan Piastri şöyle dedi: "Bir noktada Mercedes'i yenebileceğimizi düşündüm."

"Temiz hava bugün çok büyük bir fark yarattı, orta bölümde biraz temiz havaya çıktığımda, çok fazla tempo kazandım ve son pit stop için güzel bir lastik avantajı yakaladım.

"Fakat buna gerek yoktu. George'un gösterdiği gibi sadece devam etmeniz gerekiyordu. Bu açıdan memnun değilim."

"Ayrıca sanırım bu yıl ikinci ya da üçüncü kez ön krikonun üzerine fazla çıktım, bu yüzden bir dahaki sefere bunu yapmamaya çalışacağım. Fakat yine de memnunum, daha fazlasını yapabileceğimizi düşünmüyorum."

İlk sırayı alması için ne gerektiği sorusuna Piastri, "Sanırım yeterince hızlı değildim. Ayrıca Charles'ı geçmem birkaç tur sürdü ve bunu yaparken lastikler gerçekten aşırı ısındı."

"George'un hızına bakılırsa, tek set lastikle kalmak yapılacak en doğru şeydi."

"Lewis bile onu geçmek için yeterince hızlı değildi. Bence pek çok şeyi doğru yaptık. Kendimize elimizden gelen en iyi fırsatları verdik ama sonuçta yeterli olmadı." cevabını verdi.

Sonraki yarışlar sorulduğunda Piastri şunları ekledi: "Olumluyum."

"Kendim ve tüm takım için gerçekten iyi bir kaç hafta oldu. Çok fazla puan topladık. Bugün de Red Bull'a karşı ilerleme kaydettik ve araya girerken gerçekten olumlu bir şey."

"Sanırım herkes biraz ara vermeyi sabırsızlıkla bekliyor."

"Biraz enerji toplamak için ben de sabırsızlanıyorum ama eğlenceli birkaç hafta oldu."

"Şimdi biraz dinlenip ikinci yarıda daha da güçlü şekilde geri dönmek için sabırsızlanıyorum."

Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, Lando Norris, McLaren MCL38, George Russell, Mercedes F1 W15, Oscar Piastri, McLaren MCL38, the rest of the field at the start

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images