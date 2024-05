Piastri: "Birinci de olabiliriz onuncu da"

Çoğu takım ikinci antrenman seansında yumuşak lastiklerle performans odaklı turlar atarken, Lando Norris set tasarrufu yapmak amacıyla yumuşak lastiklerle sadece birkaç tur attı, takım arkadaşı Oscar Piastri ise hiç yumuşak lastik kullanmadı.

Lando Norris, lider Charles Leclerc'in 0.675 saniye gerisinde beşinci sırada yer alırken, Piastri ise 1 saniyeden fazla geride kalarak 12.sıraya yerleşti.

Antrenmandan sonra konuşan Norris, "Hiç fena değiliz. Burası her zaman zorludur, bu yüzden her şeyden önce bu pistte tekrar sürüş yapmak güzel, çünkü her zaman olduğu gibi kaotik ve zor. Bence iyi bir ilk gün geçirdik."

"Charles ve Ferrari'ye, belki de Mercedes'e göre kesinlikle biraz eksiğimiz var. Mercedes de çok hızlı görünüyor. Bence herkes daha gergin, çünkü burası küçük ve anormal bir pist."

"Performans konusunda biraz açığımız var. Yarın zorlu bir gün olacağını düşünüyorum ama mücadeledeyiz, asıl önemli olan bu." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL38 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Cumartesi günü için geliştirmek istediği konular sorulduğunda, "Birkaç farklı nokta var ama burada asıl istediğiniz şey düşük hızlarda yol tutuşu. Dolayısıyla dengeyi değiştirerek iyi bir denge elde etmeye çalışacağız."

"Bir de aracın hissiyatı var. Araba tümseklerin üzerinden ne kadar iyi geçerse ve ne kadar yumuşak hissederse hissiyatı da o kadar iyi olur. Fakat bu bir denge oyunu. Bunu çok fazla abartmaya çalışırsanız genel performans kaybedersiniz. Bugün birkaç şey denedik, umarım gece bunları anlayabilir ve yarın için geliştirebiliriz." dedi.

Piastri daha sonra, McLaren'ın antrenman boyunca lastik stratejisindeki düşüncelerini açıkladı ve Cuma öğleden sonra bazı sağanak yağış tahminlerinin de denklemde yer aldığını açıkladı.

Piastri, "Birinci antrenman seansında yumuşak lastik kullandık ve hafta sonu için belirli sayıda yumuşak lastik kullanma hakkımız var. Yarınki sıralama turlarına hazırlanmaya çalışıyorduk ve o sırada ikinci antrenman turunda yağmurun yağma ihtimalinin yüksek olduğunu düşündük. Bu yüzden erkenden yumuşak lastiklerle piste çıkmak istedik."

Oscar Piastri, McLaren MCL38 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Ama bunu göz önünde bulundurursak, iyi bir gün oldu. Ferrari hızlı görünüyordu, Red Bull iyi görünüyordu, Mercedes bu hafta sonu çok daha güçlü görünüyordu, bu yüzden çok çekişmeliydi. Bence genel olarak iyi bir gün oldu."

McLaren'in sıralama turlarında nerede yer alabileceği sorulduğunda, "Dürüst olmak gerekirse, birinci de olabiliriz, sekizinci de ama Aston bile oldukça iyi görünüyordu. Alonso iyi görünüyordu, bu yüzden birinci de olabiliriz, onuncu da olabiliriz."

"Bugün çok ama çok büyük bir çekişme vardı. Herkes yarın araçlarını ayarlamaya ve iyi bir tur atmaya çalışacak. Heyecan verici olacak çünkü her şey sürücülerin elinde...Dışarıda birçok hızlı araç var, bu yüzden turu kim en iyi şekilde tamamlarsa pole pozisyonunda yer alacak." dedi.