Piastri: "Bir noktada kaza yapacağımı biliyordum"

Oscar Piastri, cuma günü gerçekleştirilen 2. antrenman seansında aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarpmıştı.

Piastri böylelikle çaylak sezonundaki ilk büyük kazasını yapmış oldu.

Seansın ardından verdiği demeçte Piastri, bunun kendi hatası olduğunu kabul etti ve çaylak sezonunda bunu görmeyi beklediğini de itiraf etti.

Avustralyalı sürücü, "Virajı biraz fazla agresif şekilde döndüm ve maalesef duvara çarptım."

"Üzüntü verici ve talihsiz bir durumdu. Umarım toparlanır ve iyi bir gün geçirebiliriz."

"Elbette bir noktada bunun olmasını bekliyordum ama olmasını asla istemezsiniz."

"Bu pistte, özellikle de de o virajda, fazla zorlarsanız bunun bedelini ödersiniz."

"Bu yüzden bir daha yapmamaya çalışacağım. Hafta sonunun geri kalanında neler yapabileceğimizi göreceğiz." dedi.

Fakat genç sürücü, hafta sonunun kalan kısmı için iyimser.

"Kazadan önce bile araçta kendimi iyi hissediyorum ve sert lastikteki hızım gayet iyiydi."

"Sıralama turlarına kendimizden emin şekilde girebileceğimizi düşünüyorum, her ne kadar daha az tur atmış olsam ve öğrenmem gereken şeyler olsa da durum böyle."

"Fakat aracımız cesaret verici şekilde hızlı."

Oscar Piastri, McLaren, with marshals after a crash Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images