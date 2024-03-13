Piastri: "Benim tarzım Senna'dan ziyade Prost'a benziyor"

Alain Prost, gösterişli tarzıyla tanınan Ayrton Senna'nın aksine, hesaplı ve kontrollü yaklaşımıyla öne çıktığı için "Profesör" lakabıyla anılıyor.

McLaren pilotu Oscar Piastri, Speedweek'e verdiği bir röportajda kendi sürüş stilinin Prost'unkine daha çok benzediğini ifade etti.

Piastri, "Benim tarzımın Prost'un tarzına yakın olduğunu söyleyebilirim. Araçlarımız çok fazla yere basma gücüne sahip olduğundan, onları muhafazakâr bir şekilde kullanmak gerekiyor ve lastikler kaymayı pek sevmiyor. Her zaman adapte olmak zorundasınız ve bu, benim güçlü yanlarımdan biri."

"Alt kategorilerde kullandığım tüm araçlar çok farklı özelliklere sahipti. Sanırım bana en uygun olan Formula 2 aracıydı. Formula 1'de bazı özellikleri seviyorum, bazılarını sevmiyorum ama bunlarla baş edebilmeniz gerekiyor." dedi.

Sonrasında, "Geçen yıl, hafta sonlarında hızımı kademeli olarak artırdım ve deneyim kazandım. Sıralama turlarında en yüksek yol tutuşa ve en düşük yakıt seviyesine sahip oluyorsunuz - bu, sahip olabileceğiniz en iyi koşullar demektir, bu da bazı yol tutuş zorluklarını maskeler. Geçen yıl yüksek baskıya rağmen, kendimi en rahat hissettiğim anlar sıralama turlarıydı."

"Sezon ilerledikçe, çalışma planım da değişti. Tek aleyhime işleyen şey, çok sayıda yeni pistin olmasıydı. Genel olarak, yüksek hızlı pistler bana daha uygun. Ancak, bu, tüm hızlı virajların iyi ve yavaş virajların kötü olduğu anlamına gelmiyor. 2023'te, hem zorlandığım hızlı virajlar hem de güçlü olduğum yavaş virajlar vardı." şeklinde konuştu.