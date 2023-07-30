Piastri: "Bazı şeyleri farklı yapabilirdik"

Yarışa 5. sıradan başlayan Piastri, ilk turda önündeki Carlos Sainz ile temas yaşamasının ardından hasar aldı ve 20. sıraya kadar geriledi.

Ardından Piastri yarışa devam edemedi ve 2. turda yarıştan çekilmiş oldu. Seansın ardından Piastri'ye yaşanan temasın sebebi soruldu.

Piastri, "İyi bir start aldım, fren bölgesine geldiğimizde Carlos biraz sağa hareket etti ve lastikleri kilitlendi; ben de bundan biraz kaçınmaya çalışmak zorunda kaldım. Oradan apekse kadar nereye gidebileceğim konusunda seçeneklerim oldukça sınırlıydı."

"Belki biraz daha geç fren yapabilir ve daha ileride olabilirdim, ancak bunu geriye dönüp baktığımda söylemek çok kolay. Sanırım o pozisyona geldiğimde ne ileri gitmek ne de geri gitmek oldukça zordu ve bir nevi sıkışmıştım. O pozisyonda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım ama yapabileceğim pek bir şey yoktu."

"Temasın ardından Eau Rouge'a yaklaşık 180 derecelik bir kilitlenme ile çıktım ve hâlâ düz gidiyordum, bu yüzden araçta; özellikle ön tarafta hasar olduğu ve bir şeylerin yanlış gittiği açıktı."

"Geriye dönüp yapabileceğim daha fazla şey olup olmadığına bakacağım ama evet, burada yarış dışı kalmamız gerçekten üzücü."

Oscar Piastri, McLaren Fotoğraf: Erik Junius

Norris'in yedinciliği hakkında ise Avustralyalı pilot şunları söyledi: "Lando için yarış oldukça zor geçmiş gibi görünüyor ama bence ikimiz de bazı şeyleri farklı yapabilirdik."

"İlk viraj çok dardı ve Carlos'un da Lewis'in [Hamilton] olduğu yer sebebiyle çok fazla seçeneği yoktu."

Genel olarak hafta sonundaki performanslarından memnun olup olmadığı sorulduğunda Piastri, "Özellikle bu zorlu koşullarda sıralama hızımızın çok iyi olduğunu düşünüyorum."

"Sürüş tarzımdan ve hızımdan çok memnundum, dolayısıyla dün ilk kez ilk üçe girmem benim için çok önemliydi."

"Bugünün bu kadar erken bitmesi çok yazık oldu ama yine de bugünkü hızımızla ne mümkün olurdu bilmiyorum."

"Elbette olumlu yönleri değerlendireceğim; ama hayatımın diğer altı aylarından çok daha yoğun bir altı ay geçirdim, bu yüzden birkaç haftanın tadını çıkaracağım ve neyin iyi neyin kötü olduğunu gözden geçireceğim."

"Umarım sezonun ikinci yarısında tam olarak mücadelenin içinde oluruz." yanıtını verdi.