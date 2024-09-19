Piastri: "Başarımızın nedeni arka kanat tasarımımız değil"

McLaren pilotu Oscar Piastri, McLaren'in dikkatleri üzerine çeken arka kanat tasarımı ve gelecekteki olası takım emirleri hakkındaki sorulara cevap verdi.



Oscar Piastri, arka kanatla ilgili sorulara şöyle yanıt verdi: "Yasal. Yani testlerden geçtiği sürece sorun yok. Sürekli test ediliyoruz ve bu testleri geçiyoruz. Bu neden bu kadar rekabetçi olduğumuzun sihirli nedeni değil. Testleri geçtiği sürece mutluyum."

Piastri, takım emirleri hakkında gelen soruya ise şu yanıtı verdi: "Lando hala şampiyonada önde ve dürüst olmak gerekirse, pilotlar şampiyonluğunu kazanma konusunda daha gerçekçi bir şansı var."

"Bakü'de nasıl yarışmak istediğimizi gösterdik. Lando Baku'da yardımcı oldu ve bu, yarışma kültürümüzü mükemmel bir şekilde gösterdi. Kazanmak istiyorum ama Lando'nun şampiyonluk mücadelesine yardımcı olabileceksem, ona yardımcı olmaktan mutluluk duyarım."