Piastri: "Başarımızın nedeni arka kanat tasarımımız değil"
Oscar Piastri, aracın arka kanat tasarımı ve takım emirleri hakkında gelen soruları yanıtladı.
Oscar Piastri, McLaren F1 Takımı
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
McLaren pilotu Oscar Piastri, McLaren'in dikkatleri üzerine çeken arka kanat tasarımı ve gelecekteki olası takım emirleri hakkındaki sorulara cevap verdi.
Oscar Piastri, arka kanatla ilgili sorulara şöyle yanıt verdi: "Yasal. Yani testlerden geçtiği sürece sorun yok. Sürekli test ediliyoruz ve bu testleri geçiyoruz. Bu neden bu kadar rekabetçi olduğumuzun sihirli nedeni değil. Testleri geçtiği sürece mutluyum."
Piastri, takım emirleri hakkında gelen soruya ise şu yanıtı verdi: "Lando hala şampiyonada önde ve dürüst olmak gerekirse, pilotlar şampiyonluğunu kazanma konusunda daha gerçekçi bir şansı var."
"Bakü'de nasıl yarışmak istediğimizi gösterdik. Lando Baku'da yardımcı oldu ve bu, yarışma kültürümüzü mükemmel bir şekilde gösterdi. Kazanmak istiyorum ama Lando'nun şampiyonluk mücadelesine yardımcı olabileceksem, ona yardımcı olmaktan mutluluk duyarım."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Yarış mühendisi Stallard, Bakü'de Piastri'nin talimatlarını dinlememesi hakkında konuştu
Webber: "Piastri, Bakü'de F1'in en iyi galibiyetlerinden birini elde etti"
Piastri, galibiyet geçişini yapmak için yarış mühendisinin talimatına uymamış
McLaren'ın 'mini DRS' arka kanat tasarımı inceleme altında
McLaren'ın "mini DRS" sistemi, Bakü'de Piastri'nin Leclerc'i arkada tutmasına yardımcı oldu mu?
Norris: "Azerbaycan GP yarışını Verstappen'in önünde bitirdiğime şaşırdım"
Son Haberler
Toprak Razgatlıoğlu'nun dönüş tarihi belirsiz
Leclerc: "Bakü'yü pit stop'ta kaybettik"
Gasly ümitsiz: "Araç istediğimiz gibi değil ve yılın geri kalanında bunu değiştiremeyeceğiz"
Miller'ın Pramac Yamaha'ya katılmasıyla, 2025 MotoGP gridi tamamlandı!
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar