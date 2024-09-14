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Formula 1 Azerbaycan GP

Piastri: "Bakü cesareti ödüllendiriyor"

Oscar Piastri, sıralamalarda limitte olduğunu bunun bazen tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Oscar Piastri, McLaren F1 Team, George Russell, Mercedes-AMG F1 Team

Oscar Piastri, McLaren F1 Team, George Russell, Mercedes-AMG F1 Team

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

McLaren pilotu Oscar Piastri, pistte sınırları zorladığını ve zaman zaman bariyerlere fazla yaklaştığını kabul etti.

Piastri, yine de McLaren’in yarış temposundan memnun olduğunu ifade etti.

 "Bariyerlere son turda biraz fazla yaklaştım. Bu pist cesareti ödüllendiriyor. Araç bütün seans boyunca iyi hissettiriyordu ve maksimumu denemeye çalıştım."

"Sanırım burada birini takip etmek gerçekten zor olacak, bu yüzden umarım temiz hava bulabilirim ama yarış tempomuzun iyi olduğunu düşünüyorum. Ancak Ferrariler de yavaş değiller."

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