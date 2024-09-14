Piastri: "Bakü cesareti ödüllendiriyor"

McLaren pilotu Oscar Piastri, pistte sınırları zorladığını ve zaman zaman bariyerlere fazla yaklaştığını kabul etti.



Piastri, yine de McLaren’in yarış temposundan memnun olduğunu ifade etti.

"Bariyerlere son turda biraz fazla yaklaştım. Bu pist cesareti ödüllendiriyor. Araç bütün seans boyunca iyi hissettiriyordu ve maksimumu denemeye çalıştım."

"Sanırım burada birini takip etmek gerçekten zor olacak, bu yüzden umarım temiz hava bulabilirim ama yarış tempomuzun iyi olduğunu düşünüyorum. Ancak Ferrariler de yavaş değiller."