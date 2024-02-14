Piastri: "İlk yarışa kadar diğer takımlara kıyasla nerede olduğumuzu bilemeyeceğiz"
Formula 1'deki ikinci sezonuna başlamaya hazırlanan McLaren pilotu Oscar Piastri, yeni sezon için heyecanlı ancak Bahreyn'deki yarışa kadar aracın rekabetçiliği hakkında gerçek bir fikir sahibi olamayacaklarının da farkında.
McLaren, 2024 F1 sezonunda mücadele edeceği MCL38'i bugün tanıttı. İngiliz marka, yeni aracını bugün Silverstone'da çekim günü kapsamında piste de çıkaracak.
Bu yıl F1'deki ikinci sezonuna başlayacak olan Oscar Piastri, yeni sezona en iyi şekilde hazırlandığını söylerken; ilk yarışa kadar rekabetçilik konusunda temkinli olacaklarını da vurguluyor.
Piastri, "MCL38'i bugün ilk kez pistte sürebilmek harika olacak. Bu, bu sezonki gelişim programımızda önemli bir kilometre taşı ve aracı yeni görünümüyle pistte görmek beni heyecanlandırıyor."
"Bahreyn'de yarışa çıkana kadar rekabetçilik anlamında diğer takımlara kıyasla nerede olduğumuzu bilemeyeceğiz."
"Ancak sezona güçlü bir şekilde başlamaya hazır olduğumuzdan emin olmak için simülatörde zaman geçirerek ve tüm mühendislerle yakın bir şekilde çalışarak elimizden gelen en iyi şekilde hazırlanıyoruz."
"Tüm takıma bizi 2024'e hazırlamak için şu ana kadar yaptıkları her şey için çok teşekkür ederim. F1'deki ikinci sezonuma başlamak için gerçekten heyecanlıyım." dedi.
Son Haberler
McLaren, üç temel alanda 'erken' güncellemeler getirecek
McLaren, üç temel alanda 'erken' güncellemeler getirecek McLaren, üç temel alanda 'erken' güncellemeler getirecek
Russell: "Dün gece heyecandan uyuyamadım"
Russell: "Dün gece heyecandan uyuyamadım" Russell: "Dün gece heyecandan uyuyamadım"
Mercedes kışın güç ünitesi yazılımına ve dayanıklılığa odaklanmış
Mercedes kışın güç ünitesi yazılımına ve dayanıklılığa odaklanmış Mercedes kışın güç ünitesi yazılımına ve dayanıklılığa odaklanmış
Allison: "W15'te hedeflediklerimizi gerçekleştirdik"
Allison: "W15'te hedeflediklerimizi gerçekleştirdik" Allison: "W15'te hedeflediklerimizi gerçekleştirdik"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar