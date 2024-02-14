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Piastri: "İlk yarışa kadar diğer takımlara kıyasla nerede olduğumuzu bilemeyeceğiz"

Formula 1'deki ikinci sezonuna başlamaya hazırlanan McLaren pilotu Oscar Piastri, yeni sezon için heyecanlı ancak Bahreyn'deki yarışa kadar aracın rekabetçiliği hakkında gerçek bir fikir sahibi olamayacaklarının da farkında.

Can Çarpıcı
Editör Can Çarpıcı
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Oscar Piastri, McLaren

McLaren, 2024 F1 sezonunda mücadele edeceği MCL38'i bugün tanıttı. İngiliz marka, yeni aracını bugün Silverstone'da çekim günü kapsamında piste de çıkaracak. 

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Bu yıl F1'deki ikinci sezonuna başlayacak olan Oscar Piastri, yeni sezona en iyi şekilde hazırlandığını söylerken; ilk yarışa kadar rekabetçilik konusunda temkinli olacaklarını da vurguluyor.  

Piastri, "MCL38'i bugün ilk kez pistte sürebilmek harika olacak. Bu, bu sezonki gelişim programımızda önemli bir kilometre taşı ve aracı yeni görünümüyle pistte görmek beni heyecanlandırıyor."

"Bahreyn'de yarışa çıkana kadar rekabetçilik anlamında diğer takımlara kıyasla nerede olduğumuzu bilemeyeceğiz."

"Ancak sezona güçlü bir şekilde başlamaya hazır olduğumuzdan emin olmak için simülatörde zaman geçirerek ve tüm mühendislerle yakın bir şekilde çalışarak elimizden gelen en iyi şekilde hazırlanıyoruz."

"Tüm takıma bizi 2024'e hazırlamak için şu ana kadar yaptıkları her şey için çok teşekkür ederim. F1'deki ikinci sezonuma başlamak için gerçekten heyecanlıyım." dedi. 

 

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