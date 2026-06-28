Piastri, Avusturya GP sonrası hakemler tarafından çağrıldı!

Red Bull Ring'deki yarışı dördüncü sırada tamamlayan Oscar Piastri, yarış sonrasında FIA hakemleri tarafından soruşturma altına alındı.

Piastri'nin, yarış direktörünün talimatlarına uymadığı gerekçesiyle yerel saatle 17:10'da (Türkiye saati ile 18:10) hakemlerin karşısına çıkacağı açıklandı.

Soruşturmanın konusu, yarış öncesinde pilotların grid yerine giderken gerçekleştirdiği keşif turları sırasında Piastri'nin 'gereksiz şekilde yavaş sürmesi' oldu.

FIA belgelerinde olay, yarış direktörünün talimatlarına uyulmaması kapsamında değerlendirilirken, hakemlerin inceleme sonrasında olası bir ceza ya da uyarı kararı vermesi bekleniyor.

Piastri için Avusturya GP, son dönemdeki en iyi sonuçlarından biri oldu. McLaren pilotu, dördüncü sıradaki finişiyle Miami GP'de elde ettiği üçüncülükten bu yana en iyi yarış sonucunu elde etti.

Hakemlerin vereceği kararın ardından Piastri'nin dördüncülüğünün korunup korunmayacağı netlik kazanacak.