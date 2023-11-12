Piastri: "Aston Martin'i geçebileceğimizi hiç düşünmemiştim"

Aston Martin sezona fırtına gibi başlayıp ilk yedi yarışta 154 puan toplarken, McLaren aynı süreçte sadece 17 puana sahipti. Fakat takım, Avusturya ile beraber çıkışa geçti ve ilk 20 yarışın ardından 282 puana ulaşmış durumda. Aston Martin ise 261 puanda kaldı.

Takımın getirdiği güncellemeler sayesinde kaydettiği bu ilerleme, son yılların en dramatik yükselişlerinden birisini imza atmalarını sağladı.

Takımla birkaç podyum alan Oscar Piastri, sezon içerisinde Aston Martin'i geçmeyi beklemediklerini kabul etti.

RacingNews365'e konuşan genç sürücü, "Avusturya'dan önce Aston Martin'i yenmenin mümkün olacağına kesinlikle inanmıyordum."

"Onları hız olarak yakaladığımızda bile, onları yenmek gibi bir hedefimiz yoktu."

"Sonuçlarımız ne olursa olsun her şey gelişmeye çalışmakla ilgiliydi."

"Gelişim yarışı bu şekilde ilerledi ve Aston'u geçmek için yeterliydi."

"Elbette yılın bu noktasında Aston Martin'in önünde kalmak istiyoruz fakat etrafımızdaki takımlar gibi esas olarak gelecek yıla bakıyoruz."

"Umarım daha güçlü bir performans sergileyebiliriz fakat sezon başında ikinci yarının böyle olacağını tahmin edemezdik" dedi.

Elde edilen puanlara bakıldığında McLaren, bu formu sezon başında yakalasaydı, muhtemelen şampiyonada ikinci sıraya çıkabilirdi.