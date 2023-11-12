Piastri: "Aston Martin'i geçebileceğimizi hiç düşünmemiştim"
McLaren pilotu Oscar Piastri, sezon başındaki durum göz önüne alındığında McLaren'ın Aston Martin'i geçmesine şaşırmıştı.
Aston Martin sezona fırtına gibi başlayıp ilk yedi yarışta 154 puan toplarken, McLaren aynı süreçte sadece 17 puana sahipti. Fakat takım, Avusturya ile beraber çıkışa geçti ve ilk 20 yarışın ardından 282 puana ulaşmış durumda. Aston Martin ise 261 puanda kaldı.
Takımın getirdiği güncellemeler sayesinde kaydettiği bu ilerleme, son yılların en dramatik yükselişlerinden birisini imza atmalarını sağladı.
Takımla birkaç podyum alan Oscar Piastri, sezon içerisinde Aston Martin'i geçmeyi beklemediklerini kabul etti.
RacingNews365'e konuşan genç sürücü, "Avusturya'dan önce Aston Martin'i yenmenin mümkün olacağına kesinlikle inanmıyordum."
"Onları hız olarak yakaladığımızda bile, onları yenmek gibi bir hedefimiz yoktu."
"Sonuçlarımız ne olursa olsun her şey gelişmeye çalışmakla ilgiliydi."
"Gelişim yarışı bu şekilde ilerledi ve Aston'u geçmek için yeterliydi."
"Elbette yılın bu noktasında Aston Martin'in önünde kalmak istiyoruz fakat etrafımızdaki takımlar gibi esas olarak gelecek yıla bakıyoruz."
"Umarım daha güçlü bir performans sergileyebiliriz fakat sezon başında ikinci yarının böyle olacağını tahmin edemezdik" dedi.
Elde edilen puanlara bakıldığında McLaren, bu formu sezon başında yakalasaydı, muhtemelen şampiyonada ikinci sıraya çıkabilirdi.
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Oscar Piastri, McLaren MCL60
Piastri: "Yazık oldu çünkü aracın hızı iyi görünüyordu"
Piastri: "Yazık oldu çünkü aracın hızı iyi görünüyordu" Piastri: "Yazık oldu çünkü aracın hızı iyi görünüyordu"
Tsunoda ile yaşadığı temas Piastri'nin yarışını tehlikeye sokmuş
Tsunoda ile yaşadığı temas Piastri'nin yarışını tehlikeye sokmuş Tsunoda ile yaşadığı temas Piastri'nin yarışını tehlikeye sokmuş
Piastri: “Sidepod hasarı yarışımın sonunu getirdi”
Piastri: “Sidepod hasarı yarışımın sonunu getirdi” Piastri: “Sidepod hasarı yarışımın sonunu getirdi”
McLaren: “F3 şampiyonu Bortoleto heyecan verici bir yetenek”
McLaren: “F3 şampiyonu Bortoleto heyecan verici bir yetenek” McLaren: “F3 şampiyonu Bortoleto heyecan verici bir yetenek”
Norris: "McLaren, 2024'te 'çok daha fazlasını' yapacak"
Norris: "McLaren, 2024'te 'çok daha fazlasını' yapacak" Norris: "McLaren, 2024'te 'çok daha fazlasını' yapacak"
Kalff: "Norris bu podyumların kıymetini bilmeli"
Kalff: "Norris bu podyumların kıymetini bilmeli" Kalff: "Norris bu podyumların kıymetini bilmeli"
Son Haberler
F1, Vegas Sphere'i nasıl kullanacak?
F1, Vegas Sphere'i nasıl kullanacak? F1, Vegas Sphere'i nasıl kullanacak?
Windsor: "Perez'in koltuğu için ideal aday Bottas"
Windsor: "Perez'in koltuğu için ideal aday Bottas" Windsor: "Perez'in koltuğu için ideal aday Bottas"
Ralf: "Hulkenberg, Haas'tan ayrılmanın yolunu arıyor olmalı"
Ralf: "Hulkenberg, Haas'tan ayrılmanın yolunu arıyor olmalı" Ralf: "Hulkenberg, Haas'tan ayrılmanın yolunu arıyor olmalı"
Verstappen: "İnsanlar sporu domine edenleri yeterince takdir etmiyor"
Verstappen: "İnsanlar sporu domine edenleri yeterince takdir etmiyor" Verstappen: "İnsanlar sporu domine edenleri yeterince takdir etmiyor"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar