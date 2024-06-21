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Formula 1 İspanya GP

Piastri: "Artık daha fazla baskı ve 'spot ışığı' altındayız"

Oscar Piastri, istikrarlı bir şekilde galibiyet mücadelesi verdikçe McLaren'ın daha fazla spot ışığı altında kaldığını söylüyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Güncel:
Oscar Piastri, McLaren MCL38

Oscar Piastri, McLaren MCL38

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Geçtiğimiz sezona oldukça kötü başlayan McLaren, 2023 Avusturya Grand Prix'sine getirdiği geliştirmelerin ardından sezon sonunda düzenli olarak podyum mücadelesi veren bir takım haline gelmişti.

Woking merkezli takım, bu performansını 2024 sezonunda da sürdürmeye devam etti ve şu anda Takımlar Şampiyonası'nda Ferrari'nin 40 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.

Bu hafta sonu Formula 1, araçların zayıflıklarını ortaya çıkarmasıyla bilinen İspanya Grand Prix'sini ziyaret edecek. 

Hafta sonu öncesinde konuşan Piastri, Barselona'daki yarıştan beklentileri hakkında şunları söyledi: "Potansiyel olarak başkaları için olduğu kadar bizim için de bir test olacak mı bilmiyorum. Ancak mücadelede olduğumuzdan emin olmamız gerekiyor."

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"Biliyorsunuz, son iki hafta sonu bazı özellikleri açısından oldukça benzerdi: Oldukça düşük hızlı virajlar, dikkat edilmesi gereken kerbler ve tümsekler vardı ama bundan önceki birkaç pist oldukça farklıydı."

"Burası yine farklı olacak, çok daha yüksek hızlı bir pist. Son sektördeki 9. ve 3. virajlar gibi gerçekten yüksek hızlı virajları almayalı uzun zaman oldu. Bu yüzden nerede olduğumuzu görmek ilginç olacak."

"Ama şunu söyleyebilirim ki artık daha istikrarlı bir şekilde yarış kazanma mücadelesi içinde olmamız kesinlikle bizim için motivasyon kaynağı."

"Artık üzerimizde daha fazla baskı var, daha fazla spot ışığı altındayız ve hatalarımız biraz daha pahalıya mâl oluyor. Red Bull, Ferrari ve Mercedes gibi onlarca yıldır önde olan takımlara karşı mücadele ediyoruz ve bu bizim için yeni. Bazı açılardan bu konuda diğerlerinden daha az deneyimliyiz."

"Kimseye küçük bir fırsat bile vermemeliyiz çünkü bu fırsatı değerlendirecek insanlar var ve bu bize pahalıya mâl olur. Yani bu biraz da nasıl görmek istediğinize bağlı ama Formula 1 zaferleri için mücadele edebilmek kesinlikle büyük bir ayrıcalık."

Lando Norris, McLaren F1 Team, Oscar Piastri, McLaren F1 Team, arrive at the track

Lando Norris, McLaren F1 Team, Oscar Piastri, McLaren F1 Team, arrive at the track

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

McLaren pilotu, takım ve araçtakilerin yanı sıra kendisinde de oldukça iyi bir gelişim gördüğünü dile getirdi.

Piastri, "Sezona girerken lastik yönetimi açısından iyi bir noktada değildim ve bence kendimi geliştirmeyi başardım."

"Lastikler için çok zorlu bir pist olan Bahreyn'de Lando'yla hız açısından eşittik. Sadece Çin'de biraz geri adım attığımı söyleyebilirim ki o da daha önce deneyimlemediğim bir pistti, bir dahaki sefere oraya gittiğimde bazı şeyleri daha iyi yapabileceğime eminim."

"Yani her şeyde ufak tefek gelişmeler olduğunu düşünüyorum. Sanırım geçen yılın ikinci yarısında sıralamalarda kendime güveniyordum ve sanırım bu yıl Lando ile aramızdaki en büyük fark tüm sezon boyunca onda bir gibi bir fark oldu, çok yakındı. Yarışı yönetme konusunda hâlâ bazı noktalar var, lastikleri yönetmek bence hâlâ önemli bir konu ama bu konuda geçen yıla göre büyük bir adım attığımı hissediyorum." dedi.

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