Piastri: "Araçta kendimi giderek daha rahat hissediyorum"

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McLaren, cuma gecesi yaptığı değişikliklerin ardından cumartesi günü çok iyi bir tempo yakaladı ve üçüncü antrenmanda Lando Norris yedinci, Oscar Piastri ise sekizinciydi.

Norris'in sıralama seansı Q1'de duvara temas etmesi nedeniyle mahvoldu ancak Piastri Q3'e kalmayı başardı ve sağlam bir dokuzunculuk elde etti.

Charles Leclerc'in cezası sayesinde pazar günkü yarışa sekizinci başlayacak.

Avustralyalı pilot "Sanırım araca her bindiğimde daha da rahatladığımı hissediyorum."

"Bahreyn'le karşılaştırdığımda çok farklı bir şey yaptığımı ya da herhangi bir şeyi değiştirdiğimi düşünmüyorum."

"Her şey giderek daha iyi şekilde bir araya geliyor ve bugün hiç hata yapmadım. Mücadele inanılmaz yakın fakat bu sefer grubun diğer tarafındayım."

"Bugün her şeyi çok daha iyi bir araya getirdiğimi hissettim, ki farkı yaratan da buydu."

Oscar Piastri, McLaren Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images



Piastri, F2 günlerinden biliyor olsa da Cidde pistinde tempo yakalama konusunda temkinli davrandığını söyledi.

"Sanırım Cuma antrenmanlarındaki ilk birkaç turda her şey F2'de hatırladığımdan biraz daha hızlı geliyordu!"

"Açıkçası buna alışmak biraz zaman aldı. Bence her şeyden çok araçla kendimi daha rahat hissetmem bana fayda sağladı."

"Eğer araca alışabilirseniz, hangi piste giderseniz gidin, durum sizin için kolaylaşacaktır."

"Bahreyn'le kıyaslandığında bile, bu hafta sonu ve gece boyunca iyi bir adım attığımı hissediyorum. B sabah iyi bir seans geçirdik ve sıralama turları da iyi geçti. Yani giderek gelişiyorum."

"Pisti biraz bilmek yardımcı olabilir ama Bahreyn'de burada attığımdan çok daha fazla tur attım! Bu yüzden performansın direkt bununla ilgili olduğunu düşünmüyorum, bu sadece araçta daha mutlu hissetmekle ilgili."

Aracın sıralama performansının beklenenden daha iyi olup olmadığı sorulduğunda ise şunları söyledi: "Genel hızımız biraz daha güçlü görünüyor. Tek tur performansımızın yarış hızımızdan daha iyi olmasını beklediğimizi sanmıyorum, hatta Cuma günü neredeyse tam tersi oldu."

"Pazar günü elimizde ne olduğunu göreceğiz. Fakat yol tutuş yüksek olduğunda, yakıt daha az olduğunda bence herkes biraz daha iyi hissediyor."

"Gece yaptığımız değişiklik bize çok yardımcı oldu. Devrim niteliğinde bir şey olmasa da, üçüncü seansta cuma gününe kıyasla çok daha iyimser olduğumuzu düşünüyorum."

"Yani sadece bu küçük şeyler bile büyük fark yaratıyor. Pazar günü de eminim yakın bir yarış olacak. Diğer araçlar bize kıyasla farklı güçte. Yarın bunun nasıl sonuçlanacağını göreceğiz."

Piastri, takımın bu yıl başarabilecekleri konusunda artık daha iyimser olabileceğini kabul etti.

"Evet, sanırım öyle ama mücadele çok yakın. Q1'de bile, sanırım ilk 10'da olmak ile dışarıda kalmak arasındaki fark 0.2 saniye civarıydı."

"Yani küçük bir hata yaptığınız anda durum tam bir felakete dönüşüyor. Eğer iyi bir tur atarsınız da kahraman gibi görünüyorsunuz."

"Dolayısıyla bu küçük farklar için savaşmamız gerekiyor ve bana sorarsanız bu konuda çok iyi bir iş çıkarıyoruz. Tabii ki yıl boyunca bize yardımcı olacak bazı güncellemeler var ama eminim herkes bunu yapacak."

"Özellikle de grid, şu anki kadar yakın olduğunda yapabildiklerinizden biraz daha fazlasını çıkarmayı başarmak fark yaratıyor."