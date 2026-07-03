Piastri: "Aracın temposu yeterli değildi"
Oscar Piastri, Britanya Grand Prix'si sprint sıralama turlarının ardından McLaren'ın bekledikleri seviyede rekabetçi olamadığını söyledi.
Oscar Piastri, McLaren
Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
McLaren pilotları Lando Norris ve Oscar Piastri, Silverstone'da gerçekleşen sprint sıralama turlarında sırasıyla 6. ve 7. sıraları elde ettiler.
Seansa pole mücadelesi vereceklerini düşünerek başlamadıklarını belirten Piastri, ortaya çıkan sonucun takımın beklentileriyle büyük ölçüde örtüştüğünü söyledi.
Avustralyalı pilot, "Seans aşağı yukarı beklediğimiz gibi geçti."
"Antrenman seansının ardından zaten oldukça yavaş olduğumuzu düşünüyorduk. Bu nedenle elde ettiğimiz sonuç da aşağı yukarı beklediğimiz seviyedeydi."
"Zor bir gündü ama yarın için gelişmeye çalışacağız." dedi.
Oscar Piastri, McLaren
Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Antrenman seansından sprint sıralama turlarına kadar aracın daha iyi hissettirdiği hatırlatılan Piastri, gelişim kaydettiklerini ancak bunun yeterli olmadığını söyledi.
"Araç kesinlikle biraz daha iyiydi. Ancak ne yazık ki ihtiyacımız kadar gelişim sağlayamadık."
"Bugün gerçekten elimden geleni yaptığımı hissediyorum, ancak aracın temposu yeterli değildi."
"Bu biraz hayal kırıklığı yarattı ama yarın yeniden deneyeceğiz."
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