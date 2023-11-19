Piastri: "Aracın temposu beni olumlu anlamda şaşırttı"
Las Vegas Grand Prix'sinin 10. sırada tamamlayan McLaren pilotu Oscar Piastri, aracın temposunu överken bu yarıştan daha fazlasını çıkarmayı hak ettiklerini de ekledi.
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Oscar Piastri, McLaren MCL60
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Oscar Piastri, McLaren MCL60, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04
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