Piastri: "Aracın temposu beni olumlu anlamda şaşırttı"

McLaren pilotu Oscar Piastri, 19. sırada tamamladığı sıralama turlarının ardından yarışta beklendiği gibi daha iyi bir performans gösterdi.

McLaren'ın yarış temposu, sıralama temposuna kıyasla çok daha iyiydi ve çaylak pilot yarış boyunca geçişler yaparak yükseldi.

Bir noktada 4. sıraya kadar yükselen Piastri, yarışı ise 10. sırada tamamladı. Yarışın ardından açıklamalarda bulunan McLaren pilotu, aracına temposunu övdü.

"Sıralama seansındaki kötü durumu bu yarışla telafi edebildik mi? Hem evet hem hayır. Performans açısından zor bir hafta sonu oldu ama yarıştaki tempomuzla çok daha mutluydum. Sonuçlara bakacak olacak olursak pek istediğimizi alamadık ama sıralama turlarında nasıl gözüktüğümüzü düşünürsek, bugünkü iki puan çok da kötü değil."

"Güne dair en olumlu nokta aracımızın temposunun güçlü olmasıydı. Aracımızın temposu gerçekten iyi bir sürpriz oldu."

"Bence dün, gerçek tempomuzu gösteremedik ama bugün de beklediğimizden daha hızlıydık. İki gün arasındaki farkın nedenini anlamamız gerek. Birçok takım dünden bugüne çok değişti. Biz yavaştık ve hızlandık, mesela Williams ise dün çok hızlıydı ve bugün yavaş kaldı. Yine de bugün 10. sıradan daha iyisini hak ettiğimizi düşünüyorum."

"Daha iyi bir strateji ile daha iyi bir noktada olabilirdik, güvenlik aracının zamanlaması pistte kalan isimler için çok iyiydi."

"Mesela Ocon'a bakın, güvenlik aracının zamanlaması onun için çok iyi oldu. Eğer bir yarışta minimum 2 farklı hamur tipi kullanma kuralı olmasaydı dedim, bu durumda sert lastiklerimle sona gidebilirdim ve 4. sıraya tutunmak için yeterli tempomuz da olurdu diye düşünüyorum."

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60

Piastri, yarış içerisinde Lewis Hamilton ile temas yaşadığı bir an yaşadı. İtalya GP'de de temas eden bu ikili, Vegas'ın caddelerinde yine birbirlerini buldular.

Bu temas sonucu iki pilot da lastik patlasa da Piastri, kendi yarışının bu temastan fazla etkilendiğini düşünmüyor.

"Garip bir temastı diyebilirim. İkimiz de viraja tam olarak girmemiştik ve sonrasında aynı anda dönüp virajı almak istedik. Bunu fark edince kaçmaya çalıştım ama ortada buluştuk ve temas yaşadık."

"Lastiğimi patlattım ama yarışımız bundan çok etkilenmedi, turun sonunda direkt olarak pite geldik."

Piastri az kalsın takım arkadaşı Lando Norris ile de temas yaşıyordu. Norris, büyük kazasının ardından pistte sürüklenirken neredeyse takım arkadaşına da çarpacaktı.

Aynalarından bunu gördüğünü söyleyen Piastri, takım arkadaşını kendisine çarpmadığı için mutlu.

"Norris'in kazasını gördüm. Aynama baktım ve kıvılcımlar uçuyordu, her yerde araç parçaları vardı. Durumu iyi olduğu için mutluyum, elbette bu tarz bir kaza ideal değil ama bana da çarpmadığı için şanslıyız."

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04

Piastri, son olarak Vegas'taki cadde pistiyle ilgili konuştu ve şunları söyledi: "Sürüş zevki açısından bakacaksak favorilerimden biri değil ama yarışmak için oldukça iyi."

"Son şikan öncesindeki DRS bölgesinin uzunluğu oldukça iyiydi ve o bölgedeki geçişlerin çok kolay olmasını engelledi."

"Ama şunu da söylemeliyim: Birçok pilot farklı lastiklerdeydi, bazılarında ufalanma sorunu vardı ve bazılarında yoktu. Bu da araçlar arasında doğal bir tempo farkı yarattı. Bu tarz bir senaryoyu hangi pistte yaşarsanız, orada fazla geçiş olur."

"Yine de burada geçiş yapmanın zor olacağını düşünüyorduk ve pozitif bir sürpriz oldu."