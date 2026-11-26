Formula 1 Katar GP

Piastri: "Aracı nasıl sürmem gerektiğini anlamak zaman aldı"

Oscar Piastri, Katar GP öncesi verdiği röportajda 2026 sezonundaki performansı hakkında konuştu.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 26 Kas 2026 17:00

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Alex Pantling / Getty Images

Oscar Piastri, Katar Grand Prix'si öncesinde düzenlenen basın toplantısında hem Luseyl pistindeki beklentilerini hem Pirelli'nin lastik kullanımına yönelik getirdiği sınırı hem de 2026 sezonuna ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Katar'da daha önce güçlü sonuçlar elde eden Piastri, sprint yarışlarındaki başarılı performansının yanı sıra her ziyaretinde podyuma çıkmayı başardı. Avustralyalı pilot, bu hafta sonu da serisini sürdürmeyi umuyor.

Piastri, yeni nesil araçlarla pistin karakterinin nasıl değişeceğini merak ettiğini belirterek şöyle konuştu: “Katar benim her zaman güçlü olduğum bir yer oldu. Geçen yıl elbette daha da iyi olabilirdi ancak burası her zaman keyif aldığım bir pist."

"Bu yıl yeni araçlarla nasıl olacağını görmek ilginç olacak. Çünkü önceki araç neslinde turun sonlarına doğru yer alan yüksek hızlı bölüm, her zaman tam gaz geçilmeye çok yakın bir noktadaydı."

"Bu, sürüş açısından inanılmaz bir bölümdü. Bu yıl farklı olup olmayacağını göreceğiz. Burada olmak güzel, umarım iyi bir hafta sonu geçiririz."

Las Vegas GP'sinde takım telsizinden mühendisine daha dikkatli olması yönündeki uyarıları bırakmasını söyleyen ve alışılmadık derecede sert bir çıkış yapan Piastri, bu tepkisinin arkasındaki nedeni de açıkladı.

Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Manuel Eletto

"Sezon sonunda Red Bull'u geçmeye çalışmak gibi bir hedefimiz olduğunu biliyorum. Temkinli olmam gerektiğinin bana söylenmesine ihtiyacım yok. Vermek istediğim mesaj buydu."

2026 sezonunun sonlarına yaklaşırken yılın genel değerlendirmesini yapan Piastri, geride kalan 12 ayın oldukça zorlu olduğunu ve sezonun beklentilerini karşılamadığını söyledi.

"Bu yıl kesinlikle çok zorlu geçti, hiç umduğum gibi değildi. Yıl boyunca birkaç güzel an yaşadık ve geçen hafta sonu da kesinlikle bunlardan biriydi. Ancak genel olarak bu yıl beklediğimden çok daha zorlu geçti."

"Son birkaç yarışı sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım yılı biraz daha iyi bir noktada tamamlayabiliriz. Ardından kış döneminde çok çalışarak gelecek yıl daha güçlü, daha hazırlıklı ve kontrolü daha fazla elimizde tutarak geri dönmeye çalışacağız. Biraz sıfırlanmayı ve gelecek yıl yeniden başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum."

"Sanırım teknik açıdan bu yıl öğrendiğim en büyük şey, bu aracı nasıl sürmem gerektiğini anlamak oldu. Önceki yıllara kıyasla aracı sürmek ve tur zamanı elde etmek için yapmam gerekenler konusunda bir zorluk yaşadım."

"Neyi değiştirmem gerektiğini tam olarak anlamak biraz zaman aldı. Ardından bu değişiklikleri gerçekten uygulamaya koymak da zaman aldı. Ancak artık doğru yönde ilerlediğimi hissediyorum."

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber Leclerc: “Temasların bir daha yaşanmaması için başka çözümler bulmalıyız”

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Zeynep Taş





Brown: "Norris'i griddeki hiçbir pilota değişmem!"



Formula 1



Formula 1



Katar GP



1 s



Brown: "Norris'i griddeki hiçbir pilota değişmem!"





Villeneuve: "Leclerc, Hamilton ile takım arkadaşı olduğu için kendini şanslı saymalı"



Formula 1



Formula 1



Katar GP



2 s



Villeneuve: "Leclerc, Hamilton ile takım arkadaşı olduğu için kendini şanslı saymalı"





Alonso, Katar GP ilk antrenman seansında yer almayacak



Formula 1



Formula 1



Katar GP



4 s



Alonso, Katar GP ilk antrenman seansında yer almayacak

Son Haberler





Piastri: "Aracı nasıl sürmem gerektiğini anlamak zaman aldı"



Formula 1



F1 Formula 1



Katar GP



5 dk



Piastri: "Aracı nasıl sürmem gerektiğini anlamak zaman aldı"





Leclerc: “Temasların bir daha yaşanmaması için başka çözümler bulmalıyız”



Formula 1



F1 Formula 1



Katar GP



35 dk



Leclerc: “Temasların bir daha yaşanmaması için başka çözümler bulmalıyız”





Russell, Verstappen'in Las Vegas performansını övdü: “İstediğini söyleme lüksüne sahip”



Formula 1



F1 Formula 1



Katar GP



1 s



Russell, Verstappen'in Las Vegas performansını övdü: “İstediğini söyleme lüksüne sahip”





Brown: "Norris'i griddeki hiçbir pilota değişmem!"



Formula 1



F1 Formula 1



Katar GP



1 s



Brown: "Norris'i griddeki hiçbir pilota değişmem!"

Özellik

Prime içeriğini keşfedin





Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 17 Mar 2018



Ekleyen Jonathan Noble



Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak





Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 13 Şub 2018



Ekleyen Kevin Turner



Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?





Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 11 Şub 2018



Ekleyen Lawrence Barretto



Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?





Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 6 Şub 2018



Ekleyen Ben Anderson



Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol