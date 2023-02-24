Piastri: "Aracı giderek daha iyi öğreniyorum"
Oscar Piastri, testlerin ikinci gününden memnun olduğunu ve aracı giderek daha iyi anladığını söyledi.
Öğleden sonra piste çıkan Oscar Piastri toplamda 74 tur atmayı başardı ve 1:33.175 ile günü dokuzuncu tamamladı.
Günü değerlendiren genç sürücü şöyle dedi: "Takım için her şeyin sorunsuz işlediği sağlam bir gündü."
"Bugünkü seans aracı daha iyi öğrenmemi sağladı ve attığım her turda kendimi daha geliştirdiğimi hissediyorum."
"Yarış simülasyonu da dahil olmak üzere seans boyunca farklı alanlara odaklanmak güzeldi."
"Testin ikinci gününde iyi bir yönde ilerlediğimizi düşünüyorum ve bunu gördüğüm için mutluyum."
"Yarın sabah yeniden piste çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum."
Sabah bölümünde piste çıkan Lando Norris ise 65 tur atıp 1:35.522 ile 16. sırada yer aldı.
Norris, "Takımdaki herkes için verimli bir gün oldu."
"Planlandığı üzere farklı ayarlar üzerinde çok sayıda test yaptım. Bunu yaparken çoksa sayıda tur atmayı başardık."
"Yarın öğleden sonra test planlarımızı tamamlamak üzere piste çıkmak için sabırsızlanıyorum." dedi.
Lando Norris, McLaren MCL60
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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