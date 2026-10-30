Formula 1 Meksika GP

Piastri: "Aracı artık daha farklı bir stilde sürmem gerekiyor"

Oscar Piastri, bu sezon şampiyonluk mücadelesinde şu ana kadar iddiasını sürdüremese de sezonun son yarışları için hâlâ mücadele edilecek çok şey olduğunu düşünüyor.

Zeynep Taş

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 30 Eki 2026 13:00

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Oscar Piastri, McLaren

McLaren, sezonun son güncelleme paketini aşamalı olarak devreye alacak. Takım, geçen hafta sonu düzenlenen Amerika Grand Prix'sinde yeni bir ön süspansiyon geometrisi ve arka difüzörde yapılan değişiklikleri araca ekledi. Paketin diğer parçaları da hazır olduklarında araca eklenecek.

Bu değişiklikler aracın performans potansiyelini artırmayı hedeflese de McLaren henüz bunun ne ölçüde gerçekleştiğini tam olarak değerlendirebilmiş değil. 

Oscar Piastri, Meksika GP hafta sonundaki medya gününde araçla ilgili şöyle konuştu: "Kesinlikle artık aracı geçmişe kıyasla çok daha farklı sürmem gerekiyor. Bu bizim için gerçekten büyük bir zorluk oldu. Ancak bir yolunu bulacağımızı düşünüyorum."

"Önümüzdeki birkaç ay içinde bir çözüm bulmalıyız, umarım bu yıllar sürmez. Ancak bu araçların değişmeyecek bazı temel özellikleri olduğu da açık."

"Bu süreci aşmak oldukça zor oldu ama bazı olumlu işaretler de gördük. Austin kesinlikle biraz geriye gittiğimiz bir adımdı. Ancak bazen doğru dengeyi bulmak ve farklı şeyler denemek için iki adım ileri, bir adım geri gitmeniz gerekiyor."

"Dolayısıyla Austin öncesindeki üç yarışlık serinin doğru yönde atılmış çok iyi bir adım olduğunu düşünüyorum. Yine de bunun üzerine koymamız gereken şeyler var."

"Önümüzde hâlâ araca eklenecek bazı parçalar var. Ancak şu anda hem Lando hem de ben, yalnızca tümseklerde değil, pek çok farklı etkene karşı çok hassas olan bir araçla mücadele ediyoruz. Aracı sürmek oldukça özel bir yaklaşım gerektiriyor ve performans alabileceğiniz çalışma aralığı çok dar."

"Dolayısıyla tümsekler veya rüzgârlı hava gibi işleri zorlaştıran dış etkenler devreye girdiğinde, bu durum mücadeleyi daha da güçleştiriyor."

"Aracımız Austin öncesine kıyasla artık daha hızlı. Ancak rakiplerimiz de çok hızlı olduğu için hâlâ kapatmamız gereken bir fark olduğunu biliyoruz."

McLaren is still trying to understand the performance of its latest update, which included a new front suspension geometry

Fotoğraf: Alex Slitz / Getty Images

McLaren'ın MCL40'ı bu yıl sezona, yere basma kuvvetini verimli kullanma ve yavaş viraj performansı açısından Mercedes gibi önemli rakiplerinin gerisinde başlamıştı. Ancak sezon ortasında yapılan aerodinamik güncellemeler, aracı hızlı virajlarda muhtemelen gridin en iyisi hâline getirecek bir çalışma aralığına taşıdı.

Buna karşın yavaş virajlardaki performans ve aracın genel olarak hassas, öngörülmesi zor karakteri çözülemeyen sorunlar olarak kaldı. Her iki pilot da performans elde edebilmek için aracı agresif şekilde kullanmak zorunda olduklarını belirttiler. 

Motorsport.com'un, aracın hassas karakterine neyin sebep olduğunu sorması üzerine Piastri, bunun birçok faktörün birleşimi olduğunu söyledi.

McLaren pilotu, "Bence birçok farklı etkenin birleşimi söz konusu."

“Daha düşük yere basma kuvveti kesinlikle yardımcı olmuyor. Lastiklerin de etkisi olduğunu düşünüyorum."

"Bu yıl yumuşak lastiklerin yarışlarda bile çok iyi performans gösterdiği birçok yarış gördük. Genel olarak yarışlar, son birkaç yılda alışık olduğumuzdan çok daha fazla sıralama turu tarzında sürüş gerektiriyor. Her şey araçları daha agresif kullanmamız gerektiğine işaret ediyor."

“Bu dengeyi tutturmaya çalışmak gerçekten çok zor. Bunun McLaren'a özgü bir durum olup olmadığını muhtemelen gelecek yıl göreceğiz. Ancak bence bu duruma katkıda bulunan birçok farklı faktör var." dedi.

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