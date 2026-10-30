Formula 1 Meksika GP

Piastri: "Aracı artık daha farklı bir stilde sürmem gerekiyor"

Oscar Piastri, bu sezon şampiyonluk mücadelesinde şu ana kadar iddiasını sürdüremese de sezonun son yarışları için hâlâ mücadele edilecek çok şey olduğunu düşünüyor.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 30 Eki 2026 13:00

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

McLaren, sezonun son güncelleme paketini aşamalı olarak devreye alacak. Takım, geçen hafta sonu düzenlenen Amerika Grand Prix'sinde yeni bir ön süspansiyon geometrisi ve arka difüzörde yapılan değişiklikleri araca ekledi. Paketin diğer parçaları da hazır olduklarında araca eklenecek.

Bu değişiklikler aracın performans potansiyelini artırmayı hedeflese de McLaren henüz bunun ne ölçüde gerçekleştiğini tam olarak değerlendirebilmiş değil.

Oscar Piastri, Meksika GP hafta sonundaki medya gününde araçla ilgili şöyle konuştu: "Kesinlikle artık aracı geçmişe kıyasla çok daha farklı sürmem gerekiyor. Bu bizim için gerçekten büyük bir zorluk oldu. Ancak bir yolunu bulacağımızı düşünüyorum."

"Önümüzdeki birkaç ay içinde bir çözüm bulmalıyız, umarım bu yıllar sürmez. Ancak bu araçların değişmeyecek bazı temel özellikleri olduğu da açık."

"Bu süreci aşmak oldukça zor oldu ama bazı olumlu işaretler de gördük. Austin kesinlikle biraz geriye gittiğimiz bir adımdı. Ancak bazen doğru dengeyi bulmak ve farklı şeyler denemek için iki adım ileri, bir adım geri gitmeniz gerekiyor."

"Dolayısıyla Austin öncesindeki üç yarışlık serinin doğru yönde atılmış çok iyi bir adım olduğunu düşünüyorum. Yine de bunun üzerine koymamız gereken şeyler var."

"Önümüzde hâlâ araca eklenecek bazı parçalar var. Ancak şu anda hem Lando hem de ben, yalnızca tümseklerde değil, pek çok farklı etkene karşı çok hassas olan bir araçla mücadele ediyoruz. Aracı sürmek oldukça özel bir yaklaşım gerektiriyor ve performans alabileceğiniz çalışma aralığı çok dar."

"Dolayısıyla tümsekler veya rüzgârlı hava gibi işleri zorlaştıran dış etkenler devreye girdiğinde, bu durum mücadeleyi daha da güçleştiriyor."

"Aracımız Austin öncesine kıyasla artık daha hızlı. Ancak rakiplerimiz de çok hızlı olduğu için hâlâ kapatmamız gereken bir fark olduğunu biliyoruz."

Fotoğraf: Alex Slitz / Getty Images

McLaren'ın MCL40'ı bu yıl sezona, yere basma kuvvetini verimli kullanma ve yavaş viraj performansı açısından Mercedes gibi önemli rakiplerinin gerisinde başlamıştı. Ancak sezon ortasında yapılan aerodinamik güncellemeler, aracı hızlı virajlarda muhtemelen gridin en iyisi hâline getirecek bir çalışma aralığına taşıdı.

Buna karşın yavaş virajlardaki performans ve aracın genel olarak hassas, öngörülmesi zor karakteri çözülemeyen sorunlar olarak kaldı. Her iki pilot da performans elde edebilmek için aracı agresif şekilde kullanmak zorunda olduklarını belirttiler.

Motorsport.com'un, aracın hassas karakterine neyin sebep olduğunu sorması üzerine Piastri, bunun birçok faktörün birleşimi olduğunu söyledi.

McLaren pilotu, "Bence birçok farklı etkenin birleşimi söz konusu."

“Daha düşük yere basma kuvveti kesinlikle yardımcı olmuyor. Lastiklerin de etkisi olduğunu düşünüyorum."

"Bu yıl yumuşak lastiklerin yarışlarda bile çok iyi performans gösterdiği birçok yarış gördük. Genel olarak yarışlar, son birkaç yılda alışık olduğumuzdan çok daha fazla sıralama turu tarzında sürüş gerektiriyor. Her şey araçları daha agresif kullanmamız gerektiğine işaret ediyor."

“Bu dengeyi tutturmaya çalışmak gerçekten çok zor. Bunun McLaren'a özgü bir durum olup olmadığını muhtemelen gelecek yıl göreceğiz. Ancak bence bu duruma katkıda bulunan birçok farklı faktör var." dedi.





Meksika GP - Perşembe günü





Meksika GP - Perşembe günü





Meksika GP - Perşembe günü





Meksika GP - Perşembe günü





Meksika GP - Perşembe günü





Meksika GP - Perşembe günü





Meksika GP - Perşembe günü





Meksika GP - Perşembe günü





Meksika GP - Perşembe günü





Meksika GP - Perşembe günü





Meksika GP - Perşembe günü





Meksika GP - Perşembe günü





Meksika GP - Perşembe günü





Meksika GP - Perşembe günü





Meksika GP - Perşembe günü





Meksika GP - Perşembe günü





Meksika GP - Perşembe günü





Meksika GP - Perşembe günü





Meksika GP - Perşembe günü





Meksika GP - Perşembe günü





Meksika GP - Perşembe günü





Meksika GP - Perşembe günü





Meksika GP - Perşembe günü





Meksika GP - Perşembe günü





Meksika GP - Perşembe günü





Meksika GP - Perşembe günü





Meksika GP - Perşembe günü





Meksika GP - Perşembe günü





Meksika GP - Perşembe günü





Meksika GP - Perşembe günü





Meksika GP - Perşembe günü





Meksika GP - Perşembe günü





Meksika GP - Perşembe günü





Meksika GP - Perşembe günü





Meksika GP - Perşembe günü





Meksika GP - Perşembe günü





Meksika GP - Perşembe günü





Meksika GP - Perşembe günü





Meksika GP - Perşembe günü





Meksika GP - Perşembe günü





Meksika GP - Perşembe günü





Meksika GP - Perşembe günü





Meksika GP - Perşembe günü





Meksika GP - Perşembe günü





Meksika GP - Perşembe günü





Meksika GP - Perşembe günü





Meksika GP - Perşembe günü





Meksika GP - Perşembe günü





Meksika GP - Perşembe günü





Meksika GP - Perşembe günü





Meksika GP - Perşembe günü





Meksika GP - Perşembe günü





Meksika GP - Perşembe günü





Meksika GP - Perşembe günü





Meksika GP - Perşembe günü





Meksika GP - Perşembe günü





Meksika GP - Perşembe günü





Meksika GP - Perşembe günü





Meksika GP - Perşembe günü





Meksika GP - Perşembe günü





Meksika GP - Perşembe günü





Meksika GP - Perşembe günü





Meksika GP - Perşembe günü





Meksika GP - Perşembe günü





Meksika GP - Perşembe günü





Meksika GP - Perşembe günü





Meksika GP - Perşembe günü





Meksika GP - Perşembe günü





Meksika GP - Perşembe günü

Formula 1

69

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber Leclerc, Orta Doğu yarışları için endişeli: "Kesinlikle görüşülmesi gereken bir konu"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Zeynep Taş





Leclerc, Orta Doğu yarışları için endişeli: "Kesinlikle görüşülmesi gereken bir konu"



Formula 1



Formula 1



Meksika GP



41 dk



Leclerc, Orta Doğu yarışları için endişeli: "Kesinlikle görüşülmesi gereken bir konu"





Hamilton: "Formula 1 tarihinde benim gibisi hiç olmadı"



Formula 1



Formula 1 1 s



Hamilton: "Formula 1 tarihinde benim gibisi hiç olmadı"





Piastri: "Red Bull kadar rekabetçi değiliz"



Formula 1



Formula 1



Meksika GP



2 s



Piastri: "Red Bull kadar rekabetçi değiliz"

Daha fazlası

Lando Norris





Norris: "Gelişim açısından oldukça iyi bir sezon geçirdik"



Formula 1



Formula 1



Meksika GP



2 s



Norris: "Gelişim açısından oldukça iyi bir sezon geçirdik"





Norris’in LN4 Fusion Takımı, 2027’de Formula 2 gridine katılıyor



FIA F2



FIA F2 2 g



Norris’in LN4 Fusion Takımı, 2027’de Formula 2 gridine katılıyor





Stella açıkladı: McLaren, neden Austin'de takım emirleri kullandı?



Formula 1



Formula 1



Amerika GP



3 g



Stella açıkladı: McLaren, neden Austin'de takım emirleri kullandı?

Daha fazlası

McLaren





McLaren'da kriz rakamlara yansıyor: Red Bull ile puan farkı kapandı



Formula 1



Formula 1



Amerika GP



3 g



McLaren'da kriz rakamlara yansıyor: Red Bull ile puan farkı kapandı





Norris: "McLaren artık gridin en hızlı dördüncü takımı"



Formula 1



Formula 1



Amerika GP



4 g



Norris: "McLaren artık gridin en hızlı dördüncü takımı"





Piastri: "Şu anda güçlü bir konumda değiliz"



Formula 1



Formula 1



Amerika GP



4 g



Piastri: "Şu anda güçlü bir konumda değiliz"

Son Haberler





Piastri: "Aracı artık daha farklı bir stilde sürmem gerekiyor"



Formula 1



F1 Formula 1



Meksika GP



1 dk



Piastri: "Aracı artık daha farklı bir stilde sürmem gerekiyor"





Leclerc, Orta Doğu yarışları için endişeli: "Kesinlikle görüşülmesi gereken bir konu"



Formula 1



F1 Formula 1



Meksika GP



41 dk



Leclerc, Orta Doğu yarışları için endişeli: "Kesinlikle görüşülmesi gereken bir konu"





Hamilton: "Formula 1 tarihinde benim gibisi hiç olmadı"



Formula 1



F1 Formula 1 1 s



Hamilton: "Formula 1 tarihinde benim gibisi hiç olmadı"





Piastri: "Red Bull kadar rekabetçi değiliz"



Formula 1



F1 Formula 1



Meksika GP



2 s



Piastri: "Red Bull kadar rekabetçi değiliz"

Özellik

Prime içeriğini keşfedin





Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 17 Mar 2018



Ekleyen Jonathan Noble



Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak





Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 13 Şub 2018



Ekleyen Kevin Turner



Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?





Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 11 Şub 2018



Ekleyen Lawrence Barretto



Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?





Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 6 Şub 2018



Ekleyen Ben Anderson



Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol