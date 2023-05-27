Piastri: "Araç makul bir noktada"
McLaren pilotu Oscar Piastri, Cuma gününün ardından takımın araçta birtakım geliştirmeler yapacağını ve aracın şu anda makul bir yerde olduğunu söyledi.
Cuma günkü antrenmanlarda McLaren pilotları birbirinden oldukça farklı sonuçlar elde etti. Lando Norris antrenmanlarda sırasıyla 5. ve 7. olurken, Piastri 17. ve 18. sıraları elde etti.
Norris, araçta son birkaç haftada olduğundan daha rahat hissettiğini belirtti: "Makul bir gün geçirdik, geri dönmek çok güzel. Monako'da tekrar araçta olmak harika."
"Her zamanki gibi çılgınca hissettiriyor. Pistte çok eğlendim ve çok çabuk rahatladım ki bu, burada çok önemlidir."
"İlk antrenmanın ardından doğru yönde birkaç değişiklik yaptık ve ikinci antrenmanda araçtan kesinlikle biraz daha fazla yararlandık. Bu yüzden bu yönü keşfetmeye çalışmaya devam edeceğiz ve yarın biraz daha geliştirip geliştiremeyeceğimizi göreceğiz."
"İyi bir Cuma günüydü ve muhtemelen son birkaç haftadır olduğumdan biraz daha rahat hissediyorum."
Lando Norris, McLaren MCL60
Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images
Çaylak pilot Piastri ise, kendi açısından yapması gereken pek çok şey olduğunu ve takım olarak daha fazla hız elde etmek için zorlayacaklarını açıkladı.
Piastri, "Monako'da bir F1 aracıyla ilk günümdü."
"Biraz zor bir gündü, burası çok zorlu bir pist ve kendi açımdan yapmam gereken biraz iş var ama hızlanmaya başladığınızda böyle oluyor."
"Sanırım her virajdan en az bir kere en iyi şekilde çıktım, şimdi hepsini bir turda bir araya getirmem gerekiyor. Gece boyunca çalışmaya devam edeceğiz ve neler yapabileceğimize bakacağız. Araç makul bir yerde görünüyor ancak grid birbirine çok yakın; bu nedenle küçük iyileştirmelerin büyük bir etkisi olabilir. Zorlamaya devam edeceğiz ve yarın daha fazla hız elde etmeye çalışacağız."
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