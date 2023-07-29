Piastri: "Araç için takıma ne kadar teşekkür etsem az"
Kariyerinde ilk kez bir mücadeleyi ilk üçte bitiren Oscar Piastri, takıma çok teşekkür ediyor ve mutluluğunu gizlemiyor.
Sprint yarışına ikinci sıradan başlayan Piastri, McLaren'in formasyon turları biter bitmez kendisini pite alması sonucu Verstappen'in önüne geçti ve liderliğe yükseldi.
Fernando Alonso'nun kazası sonucu giren Güvenlik Aracı sonrası Verstappen'i tutamayarak yerini kaybeden çaylak pilot, mücadeleyi ikinci sırada tamamlayarak takıma güçlü puanlar getirdi.
Yarışın ardından nasıl hissettiği sorulan Piastri, "Çok ama çok mutluyum."
"Elimizden geleni yaptık. Güvenlik Aracı çıkar çıkmaz pite girdik, birkaç tur lider gittik. Ancak Max ile yarışabilecek kadar hızlı değildik."
"Her şeye rağmen önlerde yer almak çok güzel, kariyerimde lider gittiğim ilk turları asla unutamayacağım."
"Max'i dışarıda bırakırsak tempomuz gayet iyiydi, bunun için takıma tekrardan teşekkür ederim."
"Son üç hafta sonu bizim için oldukça özel geçti, özellikle de nereden geldiğimize bakarsak. Araç için ne kadar teşekkür etsem az. Zirveye dönmek için çalışmaya devam etmeliyiz." dedi.
Verstappen ile mücadelesi hakkında da konuşan Piastri, "Güvenlik Aracı'nın benim lehime olacağını düşünmüştüm çünkü bu onu geride tutmaya çalışmak için daha az tur anlamına geliyordu."
"Ancak yeniden startta hemen beni yakaladı, Eau Rouge'a geldiğimizde çoktan arkamdaydı. Düzlükte savunma yapmam imkansızdı."
"Dediğim gibi, yapacak çok işimiz var." dedi.
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