Piastri: "Ana rakibimiz Mercedes"
McLaren pilotu Oscar Piastri, İngiliz ekibin şu anda beşinci en hızlı takım olduğunu düşünüyor.
Oscar Piastri, McLaren F1 Team, signs autographs for fans
Sam Bagnall / Motorsport Images
Oscar Piastri bu hafta sonu Melbourne'deki ikinci F1 yarışına çıkacak ve hafta sonu öncesinde ilgi odağı isimlerden birisi.
Fakat sergileyeceği performans büyük oranda aracın nasıl olduğuna bağlı.
Bugün basın toplantısı öncesinde konuşan Piastri, şöyle dedi: "Her sürücü için kendi ülkesinde yarışmak özeldir."
"Albert Park'a 10-15 dakika uzaklıkta büyüdüm. Bu yüzden benim için gerçek anlamda bir 'ev' yarışı. Buraya geri döndüğüm için çok mutluyum."
"Eğer fırsatlarımızı gerçekten değerlendirirsek, aracımız şu anda en hızlı üçüncü araç."
"Cidde'de Ferrari'ye biraz daha yaklaşmayı başardık ama yine de geride kaldık."
"Bence gerçek rakibimiz Mercedes. Taraftarların umudunu kırmak istemem ama beşinci sıranın üzerinde yer almak için şansa ihtiyacımız var."
Melbourne'deki karting pistinin düzlüğüne adının verilmesiyle ilgili Piastri, "Bu büyük bir onur. Oakleigh'deki pist yıllar önce karting sporuna başladığım yer."
"Lando ile birkaç saat önce konuştum. Dün orada yarıştı. Ülkedeki en zorlu pistlerden biri. Sanırım kaburgaları hâlâ acıyor. Bir gün oraya geri döneceğim." dedi.
Oscar Piastri, McLaren F1 Team
Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images
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