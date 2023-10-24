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Formula 1 Amerika GP
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Piastri, Amerika GP hafta sonunda "büyük adımlar" attığını düşünüyor

Oscar Piastri her ne kadar sonuca yansımamış olsa da, Amerika GP hafta sonunda iyi adımlar attığı görüşünde.

Editör Ezel Tan
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Oscar Piastri, McLaren MCL60

McLaren'ın genç yeteneği, tek turda zorlandığı Amerika'da, Esteban Ocon ile yaşadığı temas sonrası pazar günü finiş göremedi.

Yine de Avustralyalı pilot, her geçen seans daha iyiye gidiyor gibi görünüyordu.

Hafta sonunun ardından konuşan Piastri, "Bence burası son derece zorlu bir pist. Burada her şeyi bir araya getirmek çok zor."

"Antrenman ve sıralama turlarında kendimi sürekli geliştirdiğimi düşünüyorum."

"Yine de hafta sonu ilk kez sprint yarışında arka arkaya turlar attık. Bu da öğrenme sürecini zorlaştırıyor. Bence cumartesi gününe oranla gelişmeyi başardım. Belki tam olarak istediğim seviyede değildi ama kesinlikle büyük bir adımdı."

"Bu açıdan yarışın erken bitmesi kötü oldu çünkü öğleden sonra öğrenilecek çok şey vardı."

"Yine de gittikçe daha iyiye gidiyordum, sadece biraz daha tempo bulmam gerekiyordu." dedi.

Piastri, Meksika GP içinse iyimser görünüyor.

"Orası yepyeni bir pist ve yeni bir deneyim olacak. Ayrıca normal hafta sonu formatına döneceğiz."

"Antrenman yapmak ve arka arkaya turlar için daha fazla fırsatım olacak."

"Umarım benim için biraz daha plana uygun gider ve hem sıralama turları hem de yarışa daha hazır bir şekilde girebilirim."

Zak Brown, CEO, McLaren Racing,Rea Stella, Takım Müdürü, McLaren, Lando Norris, McLaren, 3. sıra, Oscar Piastri, McLaren, McLaren ekibi yarıştan sonra kutlama yapıyor

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Zak Brown, CEO, McLaren Racing,Rea Stella, Takım Müdürü, McLaren, Lando Norris, McLaren, 3. sıra, Oscar Piastri, McLaren, McLaren ekibi yarıştan sonra kutlama yapıyor

Pisti ne kadar bildiği sorusuna Piastri, "Aslında neredeyse hiç yok. Simülatörde sürdüm hepsi bu."

"Benim için tamamen yeni bir yarış olacak ve zor geçecek. Araç performansımızın da nasıl olacağını bilmiyorum."

"Bence burada iyi olmamız bazı açılardan hoş bir sürpriz oldu. Kendim için en iyi sonucu alamadığımı söyleyebilirim fakat aracın temposunun gayet iyi olduğu açık."

"Umarım önümüzdeki iki yarışta bunu sürdürebiliriz." yanıtını verdi.

Pistin kendilerine ne kadar uyacağı sorusuna ise, "Bence rakım ve benzeri şeyler nedeniyle başka bir zorluk ortaya çıkacak."

"Orada çok daha az yere basma gücü var. Bu yüzden bize o kadar yardımcı olur mu bilmiyorum. Pist tümsekli mi yoksa düzgün mü bilmiyorum. Fakat burada oldukça tümsekli ve makul miktarda düşük hızlı virajların olduğu bir pistte hoş bir sürprizle karşılaştık."

"Yani evet, umarım benzer bir performans sergileyebiliriz." cevabını verdi.

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