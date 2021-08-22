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Formula 1 Haberler

Piastri, Alpine'in Macaristan'daki galibiyetinde küçük bir rol oynamaktan gururlu

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Oscar Piastri, Esteban Ocon'un, Alpine adına aldığı ilk galibiyetinde ''çok küçük bir rol oynamanın'' harika olduğunu söyledi.

Piastri, Alpine'in Macaristan'daki galibiyetinde küçük bir rol oynamaktan gururlu

Alpine Akademi sürücüsü Macaristan Grand Prix'si hafta sonunun Cuma günü takımın yarış destek ekibindeydi ve Enstone merkezinde gece geç saatlere kadar Alpine'in yarış simülatörü üzerinde ayarlama çalışmalarına katıldı.

Şu anda programın ikinci senesinde olan ve FIA Formula 2 Şampiyonası'nı lider götüren Piastri, bu sezon Alpine için simülatör görevlerini üstlendi.

Piastri, yarıştan bir gün sonra Alpine'in R.S.18'ini test etmek için Pazartesi günü Monza'daydı. Avustralyalı pilot, İtalya'daki pistte test takımıyla birlikte Pazar günü Ocon'un Hungaroring'deki galibiyetini büyük ekrandan izlediğini açıkladı.

MSTV Live'a konuşan Piastri şu ifadeleri kullandı: ''Simülatörde birkaç gün geçirdim ve cuma akşamı da yarış destek ekibindeydim.''

''Kendime hiç pay çıkarmayacağım çünkü kaos da çok yardımcı oldu fakat Esteban bu kaostan sonra harika bir iş çıkardı. Eğer izin varsa kendime biraz pay çıkarabilirim.''

''Bu hafta simülasyona katıldım ve yoğun bir haftaydı.''

''Bunun bir parçası olabilmek harika. Söylediğim gibi kendime hiçbir pay çıkarmak istemiyorum çünkü bu galibiyeti almak için 100 iyi şey gerekiyorsa, ben bunun 0.1'ini yapmışımdır.''

Esteban Ocon, Alpine A521, 1st position, takes victory

Esteban Ocon, Alpine A521, 1st position, takes victory

Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

''Ancak yine de orada ve test takımında olmak, çok çalışmanın sonuçlarını görmek iyi bir şey ve bu galibiyette çok, çok küçük bir rol oynadım.''

''Aslında Pazartesi günü F1 testine katılacağım için Monza'daydım. Monza'da test takımındakilerle birlikte bunu büyük ekranda da izledik. Bunu onlarla paylaşabilmek oldukça özeldi.''

''Yarışı sessiz izliyorduk, Fransızca veya İtalyanca olsa bile olurdu ancak sıralamaya bakarak neler olduğunu anlayabiliyorduk.''

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