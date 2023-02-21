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Piastri, Alpine'in aksine McLaren'in kendisini ikna ettiği şeyi açıkladı

Bu yıl McLaren ile Formula 1'e adım atacak Oscar Piastri, İngiliz ekipte yarışmayı seçmesinin ana nedenlerini açıkladı.

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Piastri, Alpine'in aksine McLaren'in kendisini ikna ettiği şeyi açıkladı
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Piastri'nin McLaren'a geçmeyi kabul etmesinin en önemli nedenlerinden birisi, ilk etapta Williams'a gönderilecek olmasıydı. Dolayısıyla Piastri, elinde McLaren seçeneği olunca, bunu kabul etmeyi seçti.

Fakat bir başka nedeni daha var; McLaren'ın genç yetenekleri geliştirme konusunda çok iyi olduğunu biliyor. Bunu hem Lewis Hamilton hem de mevcut takım arkadaşı Lando Norris'te gören Piastri, bu seçimin kendisi için çok zor olmadığını ima etti.

McLaren'ın genç isimlerle çok iyi anlaştığını ve onlara iyi bir gelecek sunduğunu belirten Piastri, sözlerine şöyle devam etti: "McLaren, çaylak pilotları dünya klasına getirme konusunda büyük bir geçmişe sahip ve bu da bana güven veriyor."

"Bu durum ve takım tarafından gerçekten çok fazla takdir gördüğümü hissetmem, bana büyük bir destek verdi ve kararımda etkili oldu."

"Takım da gelerek ilerleme kaydediyor ve onları daha da ileri taşımak için perde arkasında yapılanları görmek harikaydı."

Piastri, takımla sorun yaşamayı beklemiyor.

"Geçen sezonun sonunda McLaren ile bazı testler yaptım, bu yüzden beni neyin beklediğini az çok biliyorum."

"Bir sürücünün her zaman uyum sağlaması gerektiğini düşünüyorum çünkü her zaman size uymayabilecek şeyler oluyor. Ya da işler istediğiniz gibi gitmiyor. Her zaman aracın pisti daha iyi tutmasını ve daha güçlü olmasını istersiniz! Bu tür durumlar var hep var. Soru, bunların üstesinden gelmeyi nasıl başaracağınızdır."

"Elbette nerede yarışırsanız yarışın, Formula 1'e geçtiğinizde belli bir alışma dönemi gerekir. Bu araçlar daha hızlı, rekabet etmem gereken sürücüler dünyanın en iyileri, bu yüzden kolay olmayacak. Yine de elimden geleni yapacağım."

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