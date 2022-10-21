Piastri'nin, Alpine'deki her bilgiye tam erişimi vardı

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Piastri, Alpine genç sürücü kadrosundaydı ve aynı zamanda yedek pilot olarak görev alıyordu.

Fernando Alonso'nun Sebastian Vettel emekliliğiyle Aston Martin'e geçeceği haberinin ardından, pilota 2023 için Alpine'de yarışma şansı verildi. Ancak Piastri'nin McLaren ile kontrat imzaladığı ortaya çıktı.

Formula 1'in Sözleşme Tanıma Kurulu'na götürülen Alpine, pilotla yalnızca bir ön sözleşmeleri olduğu ve McLaren ile yaptığı anlaşmanın geçerli olduğu konusunda bilgilendirildi.

Rossi, Piastri olayını takımın hâlâ aşamadığını belirtti.

Motorsport.com'un İtalyan baskısına konuşan CEO, "Neredeyse dört yıldır bizimle birlikte olduğu için çok üzücü."

"Ona her şeyi verdik, bu yıl 3.500'den fazla tur atmasını sağladık. Yıl içinde en fazla kilometre yapan F1 pilotuydu."

“Gelecek yılki planlar da dahil olmak üzere şirketle ilgili her şeye tam erişimi vardı."

"Niyetimiz çok açıktı, onu geleceğin pilotu yapmaktı ama o bunu daha iyi bir sözleşme imzalamak için bir fırsat olarak kullanmaya karar verdi." dedi.

Alpine daha önce Williams ile Avustralyalı için 2023 hakkında konuştuklarını belirtmişti, ancak bu kesinleşmiş bir anlaşma değildi.

Alpine'nin 2023 sezonu için Piastri'ye karar vermek için son tarihi kaçırdığı da belirtilmişti. Ancak Rossi, bunun doğru olmadığını açıkladı.

Rossi, "Bizim hatamız, sözleşmede kapıyı açık bırakmak ve ona güvenmekti çünkü ayrılacağını düşünmemiştik; bunu daha önce kimse yapmamıştı."

"[Max] Verstappen, [George] Russell veya [Charles] Leclerc'i düşünelim, hepsi ilk önce küçük bütçeli bir takımda yarıştılar."

"Oscar, Williams'a gitmek istemedi çünkü kendisinin takımdan daha iyi olduğunu düşünüyordu. Dürüst olmak gerekirse bu biraz küstahça, çünkü Russell üç yıldır Williams'taydı ve bu onu bugün daha kötü bir pilot yapmaz." dedi.

McLaren takım patronu Andreas Seidl, "Alpine anladığım kadarıyla hâlâ Oscar ile sezon sonuna kadar devam etmeyi planlıyor." dedi.