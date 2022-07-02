Piastri, Alpine ile cuma antrenmanlarına yaz arasından sonra çıkacak

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Motorsport.com geçtiğimiz günlerde Oscar Piastri'nin Fransa GP'sinin ilk seansında Alpine ile piste çıkacağını öğrenmişti.

Aslında Alpine, Piastri'yi Silverstone'da piste çıkarmayı düşünüyordu fakat hafta sonuna yeni güncellemeler getirdikleri için bundan vazgeçtiler.

Fakat takım, Piastri'yi yaz arasından önce piste çıkarmama kararı almış durumda. Bugünkü basın toplantısında konuşan Otmar Szafnauer, bunun için en doğru zamanın yaz arası sonrası olduğunu söyledi.

Szafnauer, şöyle dedi: "Oscar'ın Fransa Grand Prix'sinin ilk seansında piste çıkmasıyla alakalı herhangi bir planımız olmadı."

"Bu sezon ilk antrenman seansında piste çıkmaya yaz arasından sonra başlayacak."

Szafnauer, Piastri'nin geleceğinin Fernando Alonso'ya bağlı olduğunu ve nihai kararı önümüzdeki birkaç haftalık süreçte vereceklerini söyledi.

Piastri'nin Williams'a geçip geçmeyeceği sorusuna Szafnauer, "Bunu Jost Capito'ya sormak daha iyi."

"Genç pilotlarımızdan birinin, diğer takımlardan bu denli ilgi görmesi harika bir şey. Bu onun potansiyelini gösteren bir durum."

"Fakat Piastri'nin takımımızla olan sözleşmesi kısmen Fernando Alonso'nun geleceğiyle ilişkili." "Mayıs ayında yaptığım açıklamada, gelecek yılki sürücü kadrosunu düşünmeye Silverstone'da başlayacağımızı ve kararın yaz tatilinden sonra alınacağını söylemiştim." "Yani birkaç hafta daha beklemek gerekiyor."

Oscar Piastri, Reserve Driver, Alpine F1 Team arrives into the paddock Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images