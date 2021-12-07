Piastri, Alpine ile Abu Dhabi F1 çaylak testine katılacak

Mevcut araçların ve lastiklerin kullanılacağı test, 2022 18 inç lastiklerle normal yarış pilotlarının yapacağı iki günlük testle paralel şekilde yürütülecek.

Tüm takımlar çaylak testi için pilotlarını resmen açıklamamış olsa da, tam liste şekillenmeye başlamış durumda.

Takımların çoğu, simülatörde çalışmalarına dahil olan sürücüleri kullanmaya odaklandı ve onlara gerçek aracı deneyimleyip, korelasyona yardımcı olma fırsatı verdi.

Önümüzdeki yıl, çok sayıda simülasyon çalışması beklenen ve şu anda bunun dışında bir görevde olması planlanmayan Piastri, farklı pistlerde eski F1 araçlarıyla testler düzenlemişti. Şimdi ise ilk kez modern bir aracın direksiyonuna geçecek.

Piastri, "Genç sürücü testinde sürüş yapacağım için çok heyecanlıyım. Gelecek yıl, takımın yedek pilotu olacağım yeni görevimdeki ilk günüm gibi olacak."

"Bir F1 aracında geçirilen süre oldukça özeldir ancak şu anki aracı, diğer sürücülerle beraber, daha rekabetçi bir ortamda sürmek oldukça havalı olacak. Bu fırsat için takıma teşekkür etmem gerekiyor. Bunu sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Alpine markasının patronu Laurent Rossi şunları ekledi: "Oscar, bu yıl yine klasını gösterdiği harika bir Formula 2 sezonu geçirdi ve genç sürücü testine katılmayı hak etti."

Testte Alfa Romeo'nun direksiyonuna, gelecek yıl Antonio Giovinazzi'nin yerini alacak olan Guanyu Zhou geçecek.

Geçen yıl çaylak testinde Mercedes'le piste çıkan Formula E şampiyonu Nyck de Vries ise yine Mercedes'in direksiyonunda olacak.

Red Bull'da ana takım için Juri Vips seçilirken, AlphaTauri'nin direksiyonuna Liam Lawson geçecek. Helmut Marko daha önce Alex Albon'un Williams'a geçmesinin ardından bu iki ismin simülatörde bolca çalışma yapacağını doğrulamıştı.

McLaren'ın IndyCar ekibinde yarışan Pato O'Ward, yakın zamanda Mika Hakkinen'in 1998 MP4/13'üyle Laguna Seca'da sürüş yapmıştı ve şimdi MCL35M'i sürüyor olacak.

Geçen yıl çaylak testine katılan Ferrari'nin simülatör sürücüsü Antonio Fuoco, kısmen Maranello'da yeni bir simülatörün devreye girmesi nedeniyle İtalyan takımla yeniden pistte olacak.

Motorsport.com'un daha önce duyurduğu üzere Aston Martin F1 aracını, takımın simülatör pilotu Nick Yelloly kullanacak.

Williams henüz piste çıkacak ismi onaylamadı ancak takımın yeni genç sürücüsü Logan Sargeant'ın ilk kez F1 aracıyla piste çıkarılması planlanıyor. Ayrıca bu test için Roy Nissany de uygun.

Son olarak Ferrari'nin genç yıldızı Robert Shwartman, Haas'ın direksiyonuna geçecek.