Piastri, Alpine F1 yedek pilotluğuna odaklanmak için yarışlara ara vermeyi kabul etmiş

Formula 2'de şampiyona lideri olan Piastri, bu hafta başında Alpine'in yedek pilotu olarak açıklanmıştı. Böylece Piastri'nin doğrudan F1'e yarış pilotu olarak girmesi umutları sona ermiş oldu.

Piastri'nin normalde hem Formula 3 hem de Formula 2'de ikişer sene geçirmesi planlanıyordu ancak kendisi geçen sene Prema ile F3'te ilk sene şampiyon olmasının ardından doğrudan F2'ye geçti ve orada da sezonun bitmesine 4 yarış kala 36 puan ile lider durumda. Gösterdiği performansın ardından Piastri, F2'deki ilk sezonunun ardından Alpine'in yedek pilotu olarak görevlendirildi.

Katar'da Motorsport.com'un da yer aldığı basın mensuplarına konuşan Piastri, gelecek seneyi yarışmadan geçireceğini doğruladı.

Piastri, "Şu an için, gelecek sene yarışacağımı düşünmüyorum. F1'e girmeye odaklanmak istiyorum. Mümkün olduğu kadar çok padokta bulunacağım. Yarışmıyor olsam da mümkün olduğu kadar Alpine'le olacağım. F1'e girmemde bunun daha faydalı olmasa bile eşit derecede faydalı olacağını düşünüyorum."

"Yarışmayı özleyecek olsam da, çünkü gelecek sene yarışacağımı düşünmüyorum, büyük resmen baktığımda öncelikle F1'de olmaya odaklanmış olacağım."

"Gelecek sene F2'ye dönmeyeceğim." dedi.

Alpine, Esteban Ocon'la uzun vadeli anlaşma imzalamıştı. Fernando Alonso'nun ise 2022 için anlaşması bulunuyor.

Oscar Piastri, Prema Racing, Guanyu Zhou, Uni-Virtuosi Racing, Ralph Boschung, Campos Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Piastri, kendisinin sık sık sürüş yapabilmesi için takımın kendisine oldukça yoğun bir test programı hazırlayacağını söyledi.

Piastri, "Evet, yarışmayacağım ancak tekrarlamam gerekirse, bu benim için uzaklaşmaya neden olacaksa, yani Alpine ile F1 padoğunda fırsatlar kaçıracaksam, dürüst olmam gerekirse yarışmayacak olmamın önemi yok."

"Bunu söylemek tuhaf ancak yakın gelecekte F1'de olmaya çalışmak için yarışmaktansa ve cüretkar bir şekilde her yerde olup odağımı kaybetmektense tamamen yedek pilotluk görevine odaklanmayı tercih ederim." dedi.

Gelecek seneki kurallar kapsamında takımların en az iki antrenman seansında genç bir pilotu piste çıkarması gerekecek. Bu açıdan Piastri'nin belli yarış hafta sonlarında antrenmanlara çıkması gerekiyor. Piastri, bu konudaki planların henüz netleşmediğini söyledi.

Piastri, "Açıkçası bazı antrenman seanslarında genç pilotun katılması yönünde konuşmalar var ancak şu anda bildiğim tek şey bu."

"Kaç tane olacağını bilmiyorum. Yedek pilot olarak o antrenman seanslarına katılacağımı düşünmek istiyorum."

"Bu konuya daha fazla bakmalı ve Alpine'le konuşmalıyım ancak şu an için kesin olan genç sürücü testleri. Ardından başka sürüş olup olmayacağını göreceğiz." dedi.