Piastri, Alonso'nun çalışmalarını yakından takip edecek

Formula 2 şampiyonu Oscar Piastri'nin, yeni sezonda Alpine'in yedek pilotu olacağı açıklandı ve Fransız pilot, tüm hafta sonlarında takım garajında yer alacak.

Takım simülatöründe bolca vakit geçirecek olan Piastri, takımın F1 aracıyla birden fazla test yapacak ve yarış pilotlarına destek olacak. Aynı zamanda Fernando Alonso'yu ve Esteban Ocon'u da yakından gözlemleyecek.

Alonso, Formula 1 tarihinin en başarılı ve deneyimli sürücülerinden birisi olduğu için, kendisiyle çalışma fırsatı yakalamak her genç sürücü için faydalı olabilir.

Aslında Piastri, geçen yılki Katar GP'de bu deneyimi yaşamış ve tüm hafta sonunu takımla çalışarak geçirmişti.

Motor Sport Magazine'e konuşan Piastri, Katar'da edindiği tecrübe sorulduğunda, "Açıkçası Fernando podyuma çıktığı ve Esteban beşinci olduğu için, takım adına harika bir hafta sonu oldu."

“Geçen yılki Türkiye yarışında da buna benzer bir şey yapmıştım. Tüm mühendislik toplantılarında yer aldım ve bir sürü basın etkinliğine katıldım. Bu sayede toplantılarda ve diğer çalışmalarda mühendislik anlamında biraz bilgi edindim."

"Bunu kendi Formula 1 testlerim ve daha fazla gelişmek için kullanabilirim."

"Ayrıca Fernando ve Esteban'ın kendilerini ve özellikle aracı geliştirmek için neler yaptığını görmek de kesinlikle isteyebileceğim bir şeydi."

"Kendi açımdan çifte dünya şampiyonu Fernando'yu yakından görmek, yaptığı çalışmaları biraz takip etmem iyi olabilir."

"Hepimiz Fernando'nun ne kadar harika bir sürücü olduğunu ve geçmişte ne kadar başarılı olduğunu biliyoruz. Esteban [Ocon] Fernando kadar deneyimli olmasa bile o da şimdi yarış kazanmayı başardı ve Fernando'ya karşı mücadele ediyor."

"Yani ikisinden de bir şeyler öğrenebileceğimi düşünüyorum."

"Yine de elbette Fernando'nun daha fazla bilgisi var. Bu yüzden umarım benim için mentor rolünde olur. Fakat göreceğiz." dedi.

Oscar Piastri, Alpine A521 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images