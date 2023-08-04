Prime'a abone ol
Önceki / Mercedes: "Russell'ın form düşüşünün sebebi yeni araçların doğası"
Formula 1 / Belçika GP Haberler

Piastri, adının diğer takımlarla anılmasından memnun

Oscar Piastri, adının Red Bull gibi diğer takımlarla anılmasından memnun olsa da, McLaren'da mutlu olduğunu söylüyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Oscar Piastri, McLaren MCL60

Avustralyalı çaylak, Belçika GP hafta sonunda etkileyici bir performans sergilerken, sprint yarışında da galibiyet mücadelesi verdi.

Bu yılın en dikkat çekici çaylağı olan Piastri, daha şimdiden kalitesini göstermiş vaziyette ve bazıları kendisini Red Bull koltuğu için öneriyor.

Piastri'nin mevcut performansını devam ettirmesi halinde diğer takımların radarına girmesi çok muhtemel.

Bu yorumları değerlendiren Piastri de, "gururunun okşandığını" fakat McLaren'da mutlu olduğunu belirtti.

Piastri, "Bu yorumları duymak gurur verici."

"Bulunduğum yerden çok memnunum fakat bu şekilde konuşulmak her zaman güzeldir."

"Bence sezonum çoğunlukla  iyi geçti, kesinlikle bazı hatalarım ya da 'keşke tekrar yapabilseydim' dediğim anlar oldu ama geriye dönüp baktığımda bu tür şeyleri söylemek çok kolay."

"Sürüş açısından geldiğim noktadan memnunum, hâlâ geliştirmem ve öğrenmem gereken şeyler var."

"Kendisinden bir şeyler öğrenebileceğim çok güçlü bir takım arkadaşım var ve sadece bir kıyas noktası olarak bile hızlanmamda bana çok yardımcı oluyor."

"Yani bulunduğum yerden memnunum." dedi.

Piastri bu yıl şimdiye kadar 34 puan toplarken, takım arkadaşı Lando Norris 69 puan topladı.

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Erik Junius

paylaşım
yorumlar

Mercedes: "Russell'ın form düşüşünün sebebi yeni araçların doğası"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Finlandiya Rallisi: Evans galibiyete gidiyor, Ali son güne 4. sırada giriyor

Finlandiya Rallisi: Evans galibiyete gidiyor, Ali son güne 4. sırada giriyor

WRC
Finlandiya Rallisi

Finlandiya Rallisi: Evans galibiyete gidiyor, Ali son güne 4. sırada giriyor Finlandiya Rallisi: Evans galibiyete gidiyor, Ali son güne 4. sırada giriyor

Leclerc, Ferrari'den beş yılda 185 milyon euro kazanabilir

Leclerc, Ferrari'den beş yılda 185 milyon euro kazanabilir

Formula 1

Leclerc, Ferrari'den beş yılda 185 milyon euro kazanabilir Leclerc, Ferrari'den beş yılda 185 milyon euro kazanabilir

Finlandiya Rallisi: Evans liderliği aldı, Ali kendi klasmanında 3. sırada

Finlandiya Rallisi: Evans liderliği aldı, Ali kendi klasmanında 3. sırada

WRC
Finlandiya Rallisi

Finlandiya Rallisi: Evans liderliği aldı, Ali kendi klasmanında 3. sırada Finlandiya Rallisi: Evans liderliği aldı, Ali kendi klasmanında 3. sırada

Son Haberler

Hulkenberg: "Almanya'nın takvime geri döneceğini sanmıyorum"

Hulkenberg: "Almanya'nın takvime geri döneceğini sanmıyorum"

F1 Formula 1

Hulkenberg: "Almanya'nın takvime geri döneceğini sanmıyorum" Hulkenberg: "Almanya'nın takvime geri döneceğini sanmıyorum"

Finlandiya Rallisi: Evans galibiyete gidiyor, Ali son güne 4. sırada giriyor

Finlandiya Rallisi: Evans galibiyete gidiyor, Ali son güne 4. sırada giriyor

WRC WRC
Finlandiya Rallisi

Finlandiya Rallisi: Evans galibiyete gidiyor, Ali son güne 4. sırada giriyor Finlandiya Rallisi: Evans galibiyete gidiyor, Ali son güne 4. sırada giriyor

Leclerc, Ferrari'den beş yılda 185 milyon euro kazanabilir

Leclerc, Ferrari'den beş yılda 185 milyon euro kazanabilir

F1 Formula 1

Leclerc, Ferrari'den beş yılda 185 milyon euro kazanabilir Leclerc, Ferrari'den beş yılda 185 milyon euro kazanabilir

Alonso: "Verstappen'in tutumunu seviyorum"

Alonso: "Verstappen'in tutumunu seviyorum"

F1 Formula 1
Belçika GP

Alonso: "Verstappen'in tutumunu seviyorum" Alonso: "Verstappen'in tutumunu seviyorum"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol