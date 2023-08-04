Piastri, adının diğer takımlarla anılmasından memnun

Avustralyalı çaylak, Belçika GP hafta sonunda etkileyici bir performans sergilerken, sprint yarışında da galibiyet mücadelesi verdi.

Bu yılın en dikkat çekici çaylağı olan Piastri, daha şimdiden kalitesini göstermiş vaziyette ve bazıları kendisini Red Bull koltuğu için öneriyor.

Piastri'nin mevcut performansını devam ettirmesi halinde diğer takımların radarına girmesi çok muhtemel.

Bu yorumları değerlendiren Piastri de, "gururunun okşandığını" fakat McLaren'da mutlu olduğunu belirtti.

Piastri, "Bu yorumları duymak gurur verici."

"Bulunduğum yerden çok memnunum fakat bu şekilde konuşulmak her zaman güzeldir."

"Bence sezonum çoğunlukla iyi geçti, kesinlikle bazı hatalarım ya da 'keşke tekrar yapabilseydim' dediğim anlar oldu ama geriye dönüp baktığımda bu tür şeyleri söylemek çok kolay."

"Sürüş açısından geldiğim noktadan memnunum, hâlâ geliştirmem ve öğrenmem gereken şeyler var."

"Kendisinden bir şeyler öğrenebileceğim çok güçlü bir takım arkadaşım var ve sadece bir kıyas noktası olarak bile hızlanmamda bana çok yardımcı oluyor."

"Yani bulunduğum yerden memnunum." dedi.

Piastri bu yıl şimdiye kadar 34 puan toplarken, takım arkadaşı Lando Norris 69 puan topladı.

Oscar Piastri, McLaren Fotoğraf: Erik Junius